Oroscopo del giorno, ecco i segni fortunati del 24 giugno 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 24 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un errore di giudizio sta per essere evidenziato. Non pensateci due volte prima di chiedere informazioni a chi vi circonda, parlartene. Avete bisogno di rilassarvi, ma non ne avete abbastanza tempo. Pensate a voi! Avete bisogno di ritrovare voi stessi, in tutti i sensi.

Toro

Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro.

Gemelli

Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi è il giorno perfetto per perdonare e riconciliarvi con un vostro caro. Tantissime cose intorno a voi rischiano di prendervi tutta l’energia. Cercare di trovare un po’ di pace e di tranquillità e ascoltate il vostro corpo.

Leone

Non tiratevi indietro davanti a cambiamenti indispensabili: è una meravigliosa opportunità per voi. Siete al top della forma, sfruttatela al meglio per che rimanga così. Rilassatevi e ricaricatevi trascorrendo qualche tempo all’aperto.

Vergine

Sentite il bisogno di assaporare i piaceri della vita, il che è esattamente ciò che vi serve per ricaricare le batterie oggi. Il vostro buon umore è contagioso e coinvolgerà le persone che vi circondano.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro radar emotivo vi rende incredibilmente consapevoli e selettivi… C’è così tanto da fare intorno a voi che vorreste solo una cosa: allontanarvi da tutti…ne avreste bisogno.

Scorpione

La vostra mente creativa fi farà trovare una soluzione ad un problema fastidioso. Seguite il vostro intuito. Non lasciatevi consumare dalle necessità altrui, sarebbe dannoso per voi e non potete permettervelo.

Sagittario

Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita – seguite le vostre esigenze.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 24 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete modo di stabilire contatti utili e sarebbe un bene dedicare loro tempo nei dettagli. Il sovraccarico mentale inizia a fare capolino e sarebbe opportuno tenerne conto ora, prima di esserne completamente sopraffatti.

Acquario

Avrete più leggerezza e fermezza nei vostri rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consente di trovare i vostri riferimenti. Fate attenzione a come gestire le risorse e incanalare la vostra energia nella comunicazione con gli altri.

Pesci

Accantonate i vostri chiodi fissi per uscire da una situazione sgradevole senza ulteriori indugi. Una forza tranquilla che vi domina vi rende più razionali e più attivi. Concentratevi completamente sui vostri rapporti, è la strada da percorrere.

