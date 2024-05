L’oroscopo del giorno di venerdì 24 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su lavoro, amore, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 24 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Questo sarà un giorno molto propizio per i nuovi incontri.

Toro

State andando nella direzione giusta, affermate la vostra posizione senza esitare ma senza aggressività. La vostra prospettiva sempre più realistica vi permetterà di avvicinarvi ai vostri obiettivi, ma non siate così intransigenti con chi vi circonda.

Gemelli

In tempi brevi potreste stabilire dei contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono infatti in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Quello di oggi è il giorno perfetto per perdonare e quindi riconciliarvi con qualcuno vicino al vostro cuore. Sarete coscientemente diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente – essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli.

Leone

Rallentate i vostri ritmi e siate voi stessi. La vostra compostezza vi aiuterà a trovare le parole giuste per abbordare una questione delicata con il vostro partner, siate completamente aperti su ciò che per voi è importante.

Vergine

Non lasciatevi sopraffare da chiodi fissi, avete bisogno di vivere il presente. Non sforzatevi per niente, pensate a ciò che è importante prima di buttarvi in qualcosa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile.

Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Scorpione

Una grande quantità di energia massimizzerà la vostra giornata. Vi sentirete più resistenti e soprattutto più inclini a dedicarvi a ciò che è veramente importante. Potrete essere molto soddisfatti degli ultimi risultati raggiunti in campo lavorativo.

Sagittario

Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 24 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno

La fortuna dalla vostra parte, un guadagno inatteso potrebbe svoltare la vostra giornata. Dovrete però necessariamente contare solo su voi stessi per mantenere il ritmo che avete intrapreso.

Acquario

Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è attiva e dinamica, troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili!

Pesci

Fate attenzione a non essere troppo impulsivi, parlate troppo in fretta. I piaceri materiali che vi danno soddisfazione arrivano proprio al momento giusto. Avete bisogno di ricaricare le batterie per tenere il passo con il ritmo che vi circonda. Prendete un po’ di tempo per stare anche da soli. Vi sentirete meglio.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.