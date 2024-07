L’oroscopo di giovedì 25 luglio 2024: previsioni del giorno segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 25 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le vostre obiezioni realistiche vi porteranno a trarre conclusioni eque: è il momento di scoprire chi sono i vostri veri amici. Sarete distratti e potreste commettere qualche errore: dovreste rallentare e fare un passo indietro. Farete progressi con le vostre capacità di ascolto, dando retta a una persona che è molto diversa da voi.

Toro

C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo. Avrete alcune piacevoli opportunità oggi. Non sdegnatele o ve ne pentirete!

Gemelli

Questa sarà una giornata dinamica con tanti avvenimenti. Avete mille cose da fare. Rimanete concentrati sulle cose principali per evitare di strafare… Assumere regolarmente liquidi vi aiuterà a mantenere i vostri livelli di energia. La situazione è ideale per avviare un dialogo che sembra difficile. Potrete risolvere le cose.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Scoprirete lati inattesi di chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. La gente che amate oggi starà sulla scena. La vostra voglia di amare vi invade completamente.

Leone

Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi. L’evasione vi sarà indispensabile. Gli amici vi aiuteranno, lasciatevi fare senza sentirvi in colpa!

Vergine

La giornata scorrerà a tutta birra. Concedetevi il tempo di pensare prima di agire e non lamentatevi! Lasciate andare i pensieri negativi. Le vostre responsabilità occuperanno tutta la giornata di oggi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete modo di stabilire contatti utili e sarebbe un bene dedicare loro tempo nei dettagli. Il sovraccarico mentale inizia a fare capolino e sarebbe opportuno tenerne conto. Avvicinatevi al calore della vostra casa e della famiglia, degli amici veri e delle vostre radici.

Scorpione

Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro! Vivrete delle situazioni molto piacevoli. Avrete uno stato d’animo combattivo e determinato nel raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario

Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista. Vi verrà data la possibilità di esprimervi in piena libertà e questo porterà a risultati positivi finché manterrete la calma.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 25 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace. Lusso, calma e voluttà… Questo dovrebbe essere il vostro programma ideale! Attenzione al vostro impulso a spendere.

Acquario

Valuterete la situazione con maggiore obiettività e il vostro ragionamento logico vi porterà fortuna. È un momento ideale per intraprendere uno sport. Avrete bisogno di esercizio fisico e di un po’ d’aria fresca in un contesto che vi allontani dalla vostra routine quotidiana. Vi verrà data la possibilità di esprimervi in piena libertà e questo sarà un bene.

Pesci

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Stimolatevi e mangiate meglio per migliorare la vostra forma. Sarete sfuggenti ed inaspettati agli occhi degli altri. Ci sono troppe contraddizioni nel vostro stile di vita e occorre fare qualcosa.

Questo è l’oroscopo di oggi, 25 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay