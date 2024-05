L’oroscopo del weekend, ecco i segni fortunati di sabato 25 maggio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 25 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! La vostra voglia di progredire vi rende combattivi. Affermate le vostre opinioni, siete sulla strada giusta.

Toro

La vostra fiducia in voi stessi creerà invidie e potrebbe portare a malintesi. Gli impulsi imprevisti e frenetici vi stancano, quindi non esagerate con l’entusiasmo fisico. Avete un dono nell’evitare complicazioni e nel mostrare i vostri valori più fermamente, senza troppi giri di parole.

Gemelli

Buone notizie all’orizzonte: fiducia in aumento, calma su tutti i fronti. Questa è l’occasione giusta per rivedere la dieta. Tuttavia, attenzione a evitare rischi e decisioni affrettate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete distratti, ma la vostra resistenza sta migliorando e in questi giorni potrete migliorare significativamente il vostro stile di vita. Troverete grande sostegno tra coloro che vi circondano.

Leone

Avrete talento per ottenere simpatie della gente grazie al vostro fascino! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. Aspettatevi di vivere alcune emozioni molto forti. Cercate di canalizzarle senza danneggiare chi vi circonda.

Vergine

L’aggressività di chi vi circonda vi fa stare male. Non avrete tempo per le pause oggi, ma state attenti a non lasciare che la gente approfitti di voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi: avete bisogno di serenità e calma. Avrete maggiore controllo sul corso degli eventi e capirete più chiaramente le procedure da seguire.

Scorpione

Se rimanete fedeli a voi stessi e alle vostre idee, godrete del migliore degli stati d’animo. L’equilibrio è a portata di mano, prendete tempo prima di reagire. Troverete chi vi circonda particolarmente irrequieto, ma voi riuscirete a mantenere la calma.

Sagittario

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure. State spontaneamente seminando i buoni semi per una vita migliore. Continuate così!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 25 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporta degli impegni. Beneficiate di influenze planetarie che tirano su il vostro morale. Esprimetevi in un linguaggio semplice e in modo calmo.

Acquario

La giornata scorrerà rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi. Un problema giuridico che avevate accantonato da molto tempo riemerge: fatevene una ragione!

Pesci

In cima all’ordine del giorno c’è il miglioramento delle vostre condizioni di vita. Non importa cosa succede, rimanete aperti a ciò che gli altri vogliono e siate tolleranti. Pensate con calma e valutate i pro e i contro dei vostri progetti.

