Oroscopo del giorno di venerdì 26 luglio 2024: previsioni segno per segno

Si avvicina il weekend, ecco le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, venerdì 26 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete. L’ambiente sarà più sereno, avrete voglia di approfittare di più della vita. Seguite i vostri impulsi!

Toro

Fate attenzione a non essere troppo impulsivi, parlate troppo in fretta. I piaceri materiali che vi danno soddisfazione arrivano proprio al momento giusto. Avete bisogno di ricaricare le batterie per tenere il passo con il ritmo che vi circonda. Prendete un po’ di tempo per stare anche da soli. Vi sentirete meglio. Non vi dividete in più attività allo stesso tempo. Stabilite un ordine nelle vostre priorità.

Gemelli

Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili. State buttando giù le basi per una vita migliore senza grande sforzo. Continuate così.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vale la pena farsi in quattro per gli altri, vero? Chiedetevelo. Stai esagerando le cose e pensate troppo. È necessario fare un passo indietro, il che consentirebbe di trovare delle soluzioni più semplici. Avrete l’impressione che tutto va troppo velocemente. Prendete le distanze ed evitate le tempeste.

Leone

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo a un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa: non avete motivo per farlo. La fine di un problema vi permetterà di avvicinarvi alla realizzazione di un vecchio sogno. Potrebbe essere ancora più reale di quanto immaginiate.

Vergine

Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute. La vostra impulsività potrebbe farvi prendere del ritardo paradossalmente… Misurate il peso delle vostre parole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Combattenti, risoluti e allegri, affronterete le mansioni attese a testa alta. Non lasciatevi influenzare dalle voci che vi giungeranno, risolvete le cose da soli. Consumerete la vostra energia. Sarete in grado di disfarvi di una notevole preoccupazione oggi. Date prova di fermezza e non lasciatevi sopraffare.

Scorpione

Rimarrete sulle vostre posizioni nelle tematiche attinenti all’autorità. Siate calmi, sarebbe la soluzione migliore per superare questi stati d’animo. Siete sovraccarichi di lavoro e vi serve trovare un equilibrio. I vostri pensieri vi portano alla distrazione, vostro malgrado. Non intraprendete mansioni difficili.

Sagittario

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri! Sarete perfettamente a vostro agio in compagnia oggi. È tempo di uscire completamente dal guscio.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 26 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente e ascoltate quello che vi dice il vostro corpo. Il vostro bisogno di giustificarvi a tutti i costi potrebbe trasformare le conversazioni quotidiane in scambi tempestosi. Calmatevi.

Acquario

Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento, che vi aiuterà a sbarazzarvi dello stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri. Una nuova opportunità che cambia la vita sarà alla vostra portata ma siate sicuri di leggere tutto con attenzione prima di firmare qualsiasi cosa.

Pesci

State proiettando i vostri desideri ad altri e questo non va bene. Si consiglia di prendere tempo e di non pensare alle questioni in corso, in quanto siete sotto sforzo. Chi vi circonda si avvicinerà per imporvi delle scelte. Ma non c’è motivo di opporvi. Lasciatevi trascinare, non è un segno di debolezza.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay