Oroscopo oggi, 26 luglio: le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci

Oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 luglio 2023, da Ariete a Pesci

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

In ambito sentimentale, la posizione di Venere nel segno amico del Leone vi aiuterà oggi a superare qualunque tipo di contrasto. Saprete ridare smalto e vivacità ai sentimenti vostri e del partner, in modo da rinsaldare il vostro legame sempre di più.

Toro

La Luna quest’oggi si trova in opposizione nel segno dello Scorpione. Questa cattiva notizia non deve allarmarvi perché in ogni caso non comporterà niente di particolarmente negativo. Sarete semplicemente un po’ più nervosi ed irrequieti rispetto al solito.

Gemelli

Gli influssi armonici di Venere in Leone sono quanto di più bello possiate desiderare per la vostra vita sentimentale. L’amore infatti procederà a gonfie vele e tra voi e il partner scorreranno emozioni a mille. La serata sarà particolarmente magica.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Molte cose si stanno muovendo intorno a voi e anche abbastanza velocemente. La Luna presente in aspetto armonico nel segno dello Scorpione sarà il vostro principale complice e vi aiuterà a portare avanti i vostri obiettivi con grandissima determinazione.

Leone

Molti di voi si troveranno oggi a dover affrontare gli ostacoli disseminati dalla presenza della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Per alcuni si tratterà di un rapporto in crisi, per altri di un sacrificio da fare in famiglia. Ci vorrà molta pazienza.

Vergine

Per crescere nella vita è necessario anche avere un certo coraggio e voi lo state trovando giorno dopo giorno. Oggi ad esempio, sospinti dall’energia benevola della Luna in Scorpione, sarete pronti a fare uno scatto di maturazione in più, che vi aiuterà tanto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vita non è mai esente da rischi e questo, anche se non vi consola, potrebbe farvi riflettere molto. Plutone si trova sempre in aspetto disarmonico in Capricorno e stuzzica le vostre paure, facendole uscire fuori quando meno ve lo aspettate. Siete comunque in grado di gestirle!

Scorpione

L’atmosfera intorno a voi oggi sarà particolarmente serena, anche grazie agli influssi armonici della Luna nel vostro segno. Perché però accontentarsi quando si può avere di più? Puntate alla felicità completa e vedrete che non è un obiettivo poi così lontano.

Sagittario

La quadratura di Marte in Vergine vi rende in questo periodo particolarmente irascibili. Dovreste mordervi la lingua ogni volta che avete la tentazione di parlare ma ovviamente ciò non è possibile. Optate quindi per il silenzio, che in certi casi è davvero d’oro.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 26 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In amore state cercando una spinta in avanti e gli influssi armonici della Luna in Scorpione potrebbero aiutarvi a trovarla. Per voi ora come ora è fondamentale non annoiarvi e se il partner non riuscirà a stare al vostro passo potrebbero sorgere dei conflitti.

Acquario

E’ una giornata complicata, come complicati e profondi sono i vostri sentimenti. Basta poco, basta un “click” per trasformare una innocua conversazione in un viaggio per scandagliare gli abissi. Merito della Luna in buon aspetto in Scorpione, che vi spinge sempre più in profondità.

Pesci

Il buon aspetto della Luna nel segno amico dello Scorpione vi garantisce un’ottima intesa con il partner. Incontri bollenti, e non soltanto per la temperatura; in generale, rapporti piuttosto turbolenti con gli altri, caratterizzati da litigi e riconciliazioni.