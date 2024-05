Oroscopo della domenica, ecco i segni fortunati del 26 maggio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, domenica 26 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Preferite la collaborazione alle lotte di potere. I vostri rapporti con gli altri avranno grande successo, ma attenzione a non gettare benzina sul fuoco per alimentare le discussioni. Sarebbe benefico svolgere un’attività sportiva che sviluppi e rafforzi il sistema cardiovascolare.

Toro

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti e utili oggi.

Gemelli

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. I disturbi lievi che accusate sono provocati dalle vostre frustrazioni: affrontate il problema alla fonte. Evitate di crearvi problemi inutili.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’azione pura e dura sarà il vostro motto oggi ma avrete comunque bisogno di riposare e di recuperare. Il vostro corpo vi indicherà la via da seguire: attenzione ad ascoltarlo. È necessario fare degli aggiustamenti tra sogni e realtà.

Leone

La vostra fiducia in voi stessi crescerà. State diventando fisicamente più forti: è il momento di iniziare a praticare dello sport e dell’esercizio fisico. Il vostro senso dell’umorismo sarà necessario per evitare conflitti. Attendete un paio di giorni prima d’iniziare qualcosa d’importante.

Vergine

Il vostro modo di parlare vi rende enigmatici agli occhi di chi vi circonda: siate chiari e aperti e tutto andrà per il meglio. Avrete la sensazione che siano gli altri a stancarvi, ma sono le vostre azioni a essere causa di problemi. Dovrete imporre un limite di durata ai vostri progetti per assicurarvi che procedano bene. Guardate ai progetti a lungo termine e sfruttate al meglio il presente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È possibile impostare dei limiti più solidi… Nonostante lo scompiglio attuale nelle relazioni, siete in forma smagliante e tenete il passo! La vostra calma e la vostra sincerità saranno però messe alla prova. Non lasciate che vi assalgano dubbi e siate voi stessi.

Scorpione

Avrete risposte positive alle iniziative prese nelle scorse settimane. Vi sentirete capaci di affrontare gli ostacoli e sarete anche molto efficienti. Sarete apprezzati per il vostro ottimismo e anche per la vostra spontaneità. State in compagnia!

Sagittario

Siete allegri e ottimisti, ma avrete bisogno di ricaricare le batterie (possibilmente con attività all’aria aperta). Siate ricettivi alle idee degli altri.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 26 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli. Oggi sarà una giornata pacifica e sarete più liberi. È il momento di pensare più a voi e a chi vi circonda.

Acquario

Il vostro realismo torna in gran forma. È tempo di effettuare dei controlli e di rileggere alcuni documenti. Il vostro umore attirerà le simpatie degli altri.

Pesci

Trascorrete del tempo con i vostri veri amici: la solitudine non vi fa bene. Avete bisogno di prendere un po’ di aria fresca e di uno stile di vita più equilibrato per recuperare le energie perse. Avrete tendenza ad assumere troppe responsabilità per gli altri. Pensate più a voi stessi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay