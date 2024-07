L’oroscopo del sabato, previsioni del 27 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 27 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Sarete ispirati a riequilibrare le vostre finanze. La vostra visione sarà più obiettiva.

Toro

È facile discutere con la famiglia. Avrete grandi soddisfazioni se non resterete chiusi nella vostra bolla di sapone. Avrete l’energia a sufficienza per completare le vostre attività con successo. Malgrado tutto è necessario rallentare prima di eccedere troppo. Andateci piano. Troverete difficile mantenere la calma e rischiate di gridare per avanzare la vostra influenza. Non funziona mai.

Gemelli

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo a un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa: non avete motivo per farlo. È il momento di prendere una decisione importante. La vostra visione sarà ampia e sana. Non esitate, qualunque cosa facciate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non esitate a chiedere aiuto per sormontare le offese e le preoccupazioni. Tenete seriamente in considerazione i segni precursori di abbandono. Le ossa hanno bisogno di rafforzamento. Non lasciatevi fare. Attirate gli zoppe che cercano di appoggiarsi a voi.

Leone

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare. Coloro che vi circondano vi offriranno nuove opportunità. Trovate un modo per trarne beneficio senza passare per l’opzione facile.

Vergine

Troverete più facile esprimevi ed essere più rilassati in generale. Approfittatene per sistemare faccende con chi vi circonda. Avete davvero bisogno di rilassarvi: perché non andate a vedere uno spettacolo? Date un’ occhiata alle vostre finanze e bilanciate i vostri conti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione. Sarete in grado di pensare di più a voi: fate attenzione a non negarvi possibilità. Procedete con i vostri progetti.

Scorpione

Le vostre richieste non andranno bene a tutti. Siate flessibili e pronti a discutere. Non lasciatevi trasportare dalle esigenze altrui, perché vi nuocerebbe. Pensate prima di mettervi in gioco. Chiedete aiuto a persone che conoscete per preparare al meglio le modifiche che desiderate fare.

Sagittario

Scoprirete lati inattesi da chi vi circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. La vostra gioia di vivere vi porta dei piaceri positivi. È il momento di godervi la vita in tutto il suo splendore.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 27 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete bisogno di ottenere più informazioni prima di prendere una decisione che vi coinvolga. Approfittate delle influenze planetarie che esaltano il vostro morale e si dirigono nella giusta direzione. Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. Le rimesse in discussione spontanee sono un bene per tirarvi su di morale.

Acquario

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! Un problema di rapporto che avete lasciato in sospeso per troppo tempo farà ritorno. All’attacco!

Pesci

Le vostre idee si schiariscono: è arrivata l’ora di prendere una decisione che vi impegna a lungo termine. Potreste soffrire di un disturbo digestivo, un po’ di movimento sarebbe un bene, praticate dello sport! Siete più desiderosi di cercare chi condivide i vostri valori fondamentali per rafforzare le vostre convinzioni.

Fonte immagine: Quique da Pixabay