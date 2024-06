L’oroscopo del giorno di venerdì 28 giugno 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 28 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali: è il momento di iniziare una dieta o di porre fine una cattiva abitudine. Arriva il tempo di risolvere dei dettagli fastidiosi della vostra vita, ma procedete gradualmente.

Toro

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli e sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. Non sembrerete cordiali come al solito e penserete più profondamente alle cose.

Gemelli

L’emotività vi circonda e vi lascia poco spazio per l’espressione. Mantenete la calma e riposate. Non c’è niente di cui allarmarvi: evitate l’agitazione e ritrovate la calma interiore. Avete bisogno di distinguervi a tutti i costi, ma non esagerate con le provocazioni. Dei nuovi incontri sono dietro l’angolo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Un sentimento di benessere interiore e serenità vi permetterà di riordinare le idee. Riuscirete a scorgere i giochi di alcuni individui. Il vostro giudizio è ben chiaro: esprimete ciò che pensate.

Leone

Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini. La vostra franchezza si fa più dolce e capirete meglio chi vi circonda, semplicemente e senza sforzo.

Vergine

Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare! Non c’è motivo di opporvi ai cambiamenti: sono una parte essenziale della vita.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra mente creativa vi permetterà di rendervi utili: non siete privi di realismo, quindi non esitate a dare la vostra opinione. Vi sarà facile procedere con il lavoro, ma non dimenticate di fare anche qualcosa di diverso per liberare la mente. Siete più desiderosi di cercare chi condivide i vostri valori fondamentali per rafforzare le vostre convinzioni.

Scorpione

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa. Sarete perfettamente a vostro agio in compagnia oggi. È tempo di uscire completamente dal guscio.

Sagittario

Non forzate il consenso dei vostri cari. Potete trovare altri argomenti, restare voi stessi. La vostra energia merita dei cambiamenti. Prendete precauzioni se avete a che fare con sforzi brutali. Attenti a falsi movimenti. Avrete delle offerte implicite al limite della legalità. Non firmate nulla oggi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 28 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri. Avrete la possibilità di rimediare a un errore che avete commesso. State avanzando nella giusta direzione!

Acquario

Sapete che state andando nella direzione giusta, affermate la vostra posizione senza esitare ma anche senza aggressività. State egregiamente osservando abitudini salutari e il vostro livello energetico si sta stabilizzando. Approfittatene per fare un bilancio di salute. I consigli provenienti da una persona anziana saranno a vostro favore e vi aiuteranno a evitare inutili sensi di colpa.

Pesci

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo a un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa: non avete motivo per farlo. Delle idee inedite vi danno tanta energia. Non bruciate le tappe, pianificate a lungo termine.

