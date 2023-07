Oroscopo oggi, venerdì 28 luglio: Leone energico, sorpresa per Acquario

Oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

La Luna si trova in posizione favorevole nel segno amico del Sagittario e vi invia influssi positivi e vivacizzanti. Le vostre idee oggi saranno più brillanti del solito e una miriade di progetti interessanti verranno tirati finalmente fuori dal vostro cassetto.

Toro

Mercurio, Venere e il Sole si trovano in aspetto di quadratura nel segno del Leone e i loro influssi dissonanti risucchiano molte delle vostre energie. Le emozioni che provate sono molto intense ma proprio per questo vi risulterà più difficile gestirle.

Gemelli

Molto di quello che vi sta accadendo dipende da alcune delle scelte che avete fatto in passato. In ogni caso non colpevolizzatevi troppo: è umano sbagliare. La Luna, in opposizione nel segno del Sagittario, vi farà capire molto chiaramente dove avete sbagliato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il sostegno che Marte armonico nel segno della Vergine è pronto a darvi è sicuramente importante. Di solito gli altri vi accusano di essere poco attivi e di non prendere mai l’iniziativa. Adesso però dovranno ricredersi perché sarete sempre in prima linea!

Leone

Bellissima questa giornata che si apre davanti a voi, con la Luna in Sagittario e Mercurio e Venere nel vostro segno. Siete pieni di energie e di voglia di vivere. La vostra passionalità vi porterà a provare delle emozioni pazzesche, da ricordare a lungo.

Vergine

La quadratura della Luna in Sagittario va a battere là dove il dente duole, come si dice talvolta. Ci sono dei nervi scoperti per voi, che quando vengono toccati fanno parecchio male. Non abbiate timore a manifestare quello che sentite, soprattutto con le persone care.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Venere oggi si trova nel segno amico del Leone e vi regala un tripudio di emozioni. Sentirete una grande energia e percepirete una bella atmosfera nella vostra relazione di coppia. Inebriatevi di tutte quelle sensazioni positive che l’amore può darvi, senza perdervene neanche una!

Scorpione

Cercate di mettere da parte l’orgoglio e chiedete perdono alla persona che avete ferito. Venere si trova ancora in quadratura in Leone e vi spingerà a riflettere sugli errori che avete commesso. Se sarete onesti e sinceri le cose si sistemeranno velocemente.

Sagittario

Con la Luna oggi presente nel vostro segno vi sentite, e in effetti siete, molto fortunati. Le cose vanno per il verso giusto e gli amici vi dimostreranno molto affetto e vicinanza. Avete voglia di divertirvi e riuscirete in questo intento, alla grande!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 28 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete pronti a darvi da fare per realizzare un progetto importante. Giove si trova nel segno amico del Toro ed è come se vi posizionasse su di un trampolino di lancio. Per buttarvi avete soltanto bisogno di un pizzico di incoraggiamento e gli amici sapranno darvelo.

Acquario

Siete sempre pronti ad essere completamente solidali con i vostri amici e familiari. La presenza della Luna nel segno amico del Sagittario vi farà toccare con mano la gratitudine che le persone hanno nei vostri confronti. Qualcuno sta per farvi un regalo inatteso.

Pesci

Il triplo aspetto negativo di Luna, Marte e Saturno al vostro segno indica che vi sentite oberati da responsabilità da cui vorreste sfuggire. Se è il momento di interrompere una relazione o un rapporto lavorativo, fatelo: inutile trascinare le cose oltre. Attenzione alla salute.