Oroscopo del giorno, 28 novembre: Leone inquieto, lunedì al top per Sagittario

Oroscopo di oggi, lunedì 28 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con l’aiuto della Luna in undicesimo Campo che movimenta incontri e comunicazioni, sul fronte del cuore si annunciano eccitanti novità. Se una storia è giunta al capolinea, trovate finalmente il coraggio di affrontare il discorso e chiudere, al contrario gli amori ritenuti impossibili trovano soluzioni fortuite e da una banale coincidenza possono nascere passioni incendiarie.

Toro

La Luna alta nel cielo reclama i suoi diritti, impegno, devozione al lavoro, adeguamento alle regole aziendali. Con Venere e Sole in ottavo Campo i vostri interessi convergono altrove; alcuni progettano un viaggio, altri un investimento di denaro, altri ancora un acquisto importante per la famiglia. Grande intesa di pelle, di mente e di cuore nel rapporto di coppia storico.

Gemelli

Riguardo le vostre relazioni planetarie, proprio non vi potete lamentare: Luna di Aria abbracciata al Sole, Marte nel segno trigono a Saturno. Giorno favorevole per sostenere un colloquio, andare al sodo nelle trattative o mettere in luce la vostra professionalità. In campo amoroso vi sentite sensuali come non mai: potrete esprimervi nei modi più diversi. Notizie da lontano.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna indolente oggi per voi, guarda dall’altra parte ma forse la cosa non vi dispiace. Vero che il lavoro di lunedì, sobillato dal trigono Marte-Saturno, vi vorrebbe subito in pista, smanioso di far decollare un progetto coraggioso, ma bisogna tener conto dei numerosi ostacoli che agiscono nell’ombra. Mercoledì con la Luna in trigono supererete il problema, frutto di errori datati.

Leone

Naturale sentirsi inquieti, faccia a faccia con la Luna che dal segno opposto vi guarda attenta. Gli altri, infatti, fungono da specchio, ma per fortuna sia il Sole che la Bianca Signora, hanno un occhio di riguardo verso le vostre piccole pecche, al punto che le trasformano in virtù. Via dunque tutti i rancori e i preconcetti che vi hanno fatto pensare male a proposito di qualcuno.

Vergine

Se le finanze fanno acqua ma siete in attesa di un’eredità o di un premio assicurativo, non ve la passate così male, si tratta solo di confidare nel futuro! Non solo in quello, la Luna oggi di Aria vi convince a lanciare la sfida, con una rimessa in gioco che non trascuri nemmeno un dettaglio. La grinta c’è, la buona volontà anche; tutti parlano bene di voi, non resta che agire!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi attende proprio una bella giornata! Ve lo assicurano il Sole in Sagittario e la Luna in Acquario, come Marte in Gemelli e Saturno in Acquario. Inizio di settimana particolarmente promettente, potrebbe traghettare carriera e condizioni contrattuali ed economiche verso i risultati desiderati. Emozioni, emozioni, emozioni a non finire se siete felicemente in coppia.

Scorpione

Che peccato, iniziare la settimana con la Luna in quadratura. Probabilmente vorreste apporre migliorie in casa o fare qualcosa di bello assieme a tutta la famiglia, ma con il salvadanaio ridotto al lumicino vi rimetterete a sognare senza prendere nessuna decisione e tanto meno alzare un dito per realizzarla. Serata piacevolissima in famiglia con cena squisita.

Sagittario

Alla grande, protetti dalle stelle potete fare tutto ciò che volete, incluso un affare eticamente discutibile, ma che si rivelerà vincente. Fiera di settore riguardo a materiali e utensili per il vostro lavoro, tra input commerciali e contatti intriganti, potreste fare l’affare della vostra vita. L’amore, per molti, è un campo di battaglia. Beati i single che rimorchiano alla grande.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 28 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata internazionale del business… meglio dire personale, dato che l’Aquario, che oggi ospita la Luna, simboleggia la produttività, il denaro in tutte le sue forme. Avete lavorato bene, a giudicare dai frutti che state ottenendo: occasioni imperdibili e una nuova rete di contatti sociali preziosi per il futuro. Si guadagna, si risparmia, ma naturalmente si spende anche un po’.

Acquario

Ottima giornata. La Luna nel segno vi invita a mettere in campo un progetto in collaborazione con gli amici di sempre. Se dovete assumervi un compito di certo piacevole ma anche molto importante, non avete nulla da temere: agite e basta. Vi siete preparati da tempo. Non vi mancano nemmeno il tocco magico della buona sorte e l’aiuto di gente che vi stima e apprezza ciò che fate.

Pesci

Poche parole, pochi fatti, visto il transito della Luna nel dodicesimo Campo. Le emozioni si annunciano intense, tanto da rendervi ancora più perspicaci e percettivi. Il silenzio nulla toglie al vostro magnetismo, con la Luna Acquario amica del Sole in Sagittario. Catalizzati dal vostro carisma, gli amici vi seguono dandovi sistematicamente ragione. Naturalmente il capo siete voi!

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay