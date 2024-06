Oroscopo di sabato 29 giugno 2024: previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 29 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo. Potreste trarre vantaggi ad ascoltare la vostra voce interiore, che vi spinge verso una maggiore moderazione nella vostra capacità di ascolto.

Toro

Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco, bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire. Siete strapieni di progetti in tutti i settori. Una scelta sembra difficile, prendete tempo prima di giungere a una decisione.

Gemelli

La vostra energia psichica è in crescita e vi dà grinta. Condividerete questa energia con le persone che frequentate. C’è troppo stress intorno a voi e raggiungerete il vostro limite. Cercate di trovare un posto tranquillo e silenzioso per riposare la mente. Potreste abbassare la guardia oggi per quanto riguarda le vostre preoccupazioni. Nessuno oserà annoiarvi, nonostante i vostri timori, anzi!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È necessario assorbire il calore delle persone a voi care, le vostre emozioni vi guidano nella giusta direzione. Le feste, i passatempi e le riunioni di famiglia o con gli amici saranno l’ideale per ricaricare le batterie. Uscite dal vostro guscio. Le vostre parole sono inequivocabili e potrebbero sconvolgere alcune persone, quindi fate attenzione.

Leone

Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea. Il buon umore è in crescita oggi e le persone che avrete occasione di vedere lo apprezzeranno. Cieli sereni sono in vista ma anche la possibilità di esercitare un passatempo.

Vergine

Oggi scoprirete degli aspetti del vostro carattere tramite le vostre reazioni spontanee. Una buona quantità di sonno sarebbe buona cosa: corpo e mente ne hanno bisogno. La vostra fiducia in voi stessi supera i vostri dubbi e siete più ottimisti, anche se il vostro realismo rimane solido.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra vitalità vi permette di affermarvi in modo casuale. Pensate prima di parlare. Non lasciatevi sopraffare dalle richieste degli altri. Avete bisogno di pace e di tranquillità: ammettetelo senza sentirvi in colpa. Siete suscettibili e pieni di preoccupazioni immaginarie. Siate misurati nei vostri giudizi.

Scorpione

Avrete ragione a resistere ad alcune influenze. Siate audaci e seguite il percorso scelto: non ve ne pentirete. Attenti a non essere bruschi senza rendervene conto. Siate misurati. È un giorno ideale per fare una gita.

Sagittario

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! L’esame che verrà effettuato oggi vi porterà ad adottare valori nuovi e più profondi.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 29 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi: si consiglia una bella gita e un po’ di aria fresca. L’isolamento vi permetterà di ritrovare la calma: avete bisogno di riposo mentale.

Acquario

Avrete più leggerezza e fermezza nei vostri rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consente di trovare i vostri riferimenti. Fate attenzione a come gestire le risorse e incanalare la vostra energia nella comunicazione con gli altri. Non prendere decisioni irrevocabili oggi: avete bisogno di più chiarimenti.

Pesci

I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Sarete più comprensivi e più ricettivi alle considerazioni altrui. È tempo di avvicinarvi a coloro che vi vanno a genio e che rispettate.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay