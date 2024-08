Oroscopo di sabato 3 agosto, ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 3 agosto 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 agosto 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dovrete fare delle concessioni che non avevate previsto e vi si apriranno nuove porte. Non caricate tutto sulle vostre spalle. Delegate alcuni compiti prima di sentirvi sopraffatti. Il vostro realismo vi permetterà di evitare le grinfie di persone poco interessanti e perdite di tempo.

Toro

Potreste evitare alcuni errori ascoltando i consigli degli altri: siate aperti a ciò che hanno da dire. Non permettete ad altre persone e ai loro problemi di occupare tutto il vostro tempo, riflettete prima di farvi coinvolgere. Dovrete aspettare per vedere che i vostri progetti procedono senza intoppi. Adottate una visione a lungo termine e non scoraggiatevi.

Gemelli

Non avrete problemi ad affermarvi e porrete fine ai rapporti malsani senza rimpianti! Dimostrate più senso nella vostra produzione di energia e cominciate a ristabilire un maggiore equilibrio. La vostra selettività e il vostro buon umore vi porteranno fortuna. Nuove amicizie in vista.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra tendenza ai piaceri della vita aumenteranno oggi. Siete stati troppo duri con voi stessi, bisogna ascoltare di più, alcuni segni evidenziano fatica e non vanno svalutati. Rimanendo convinti di aver bisogno di solitudine, rischiate di isolarvi su base di timori infondati.

Leone

Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi che avete solo un desiderio: essere da soli. Ne avrete davvero bisogno. Guarderete alla vita da un altro punto di vista e vedrete finalmente la soluzione a un problema. È a portata di mano.

Vergine

Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara, in modo da smettere di rimandare. Non potete essere al meglio se vi siete privati di così tanti piaceri. Pensate ai vostri bisogni di base. Avvicinarvi al calore di casa, alla vostra famiglia, ai vostri legami reali e alle vostre radici. Questo fungerà da contrappeso alle vostre fantasie.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non perderete tempo su differenze superficiali e gli altri vi vorranno bene per questo. È una formula che vi riuscirà. Usate la vostra energia in modo costruttivo, ma pensate a rilassarvi per mantenere questo equilibrio. Trascorrerete la giornata in un clima di dolce serenità e senza ostacoli di rilievo.

Scorpione

Le persone intorno a voi saranno meno prevedibili del solito. Assicuratevi di analizzare le proposte con attenzione. State in piena forma, ma le cose potrebbero andare ancora meglio mantenendo una dieta equilibrata. Sarete più affascinanti che mai. Fate attenzione a non lasciare una scia di cuori spezzati al vostro risveglio…

Sagittario

Lavorerete meglio soli per riuscire affrontare le vostre sfide personali. Supererete voi stessi. Le vostre idee stanno prendendo forma, ne riceverete riconoscimento e la vostra autostima aumenterà.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 3 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vale la pena farsi in quattro per gli altri, vero? Chiedetevelo. Stai esagerando le cose e pensate troppo. È necessario fare un passo indietro, il che consentirebbe di trovare delle soluzioni più semplici. Vi sentite molto illuminati oggi, mentre fiancheggiate gli altri e le loro idee.

Acquario

Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana. Fatelo prima di sentirvi completamente saturi. Una sensazione di benessere interiore permette di relativizzare le vostre idee; la calma vi dà forza. Avrete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana, questo vi porterà fortuna! Conoscerete persone nuove. Avete bisogno di fuggire dall’inquietudine e dai pettegolezzi che vi circondano per ricaricare le batterie su tutti i fronti. Sentirete la differenza…

Pesci

Il vostro modo di esprimere le cose potrebbe farvi sembrare impertinenti, ma sormonterete alcune barriere interessanti nel contempo. Il vostro coraggio da i suoi frutti. Avete tendenza a fare troppo. Attenti alle lesioni accidentali oggi. I vostri sforzi non vi scoraggiano. Sarete distratto nelle vesti da confidente e più inclini a parlare di voi con chi vi circonda.

Questo è l’oroscopo di oggi, 3 agosto 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay