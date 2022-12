Oroscopo 3 dicembre: la stanchezza dei Gemelli, deliziosi programmi serali per Scorpione

Oroscopo del giorno, 3 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 3 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata appagante, l’atmosfera si carica di complicità, grazie alla Luna nel segno. Un dono inatteso da parte del partner o di un caro amico vi riempirà di gioia. Il lavoro procede a pieno ritmo, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche e mettete da parte alcuni dubbi. Date fiducia alle vostre potenzialità e guardate al di là delle prospettive attuali!

Toro

I pianeti in Sagittario vi gratificano con una supplementare sferzata di energia che voi di certo saprete incanalare correttamente. Se anelate a svolgere mansioni di maggior prestigio, non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. Il buonumore rilassa e semplifica la vita: cercate di rimanere allegri, a prescindere dalle situazioni. Bene l’amore.

Gemelli

È facile capire che oggi tutto va per il meglio e che avete riacquistato serenità, sicurezza, lucidità; d’altro canto, con la Luna in Ariete, non potrebbe essere altrimenti. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grinza! Se confidate in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una brutta piega.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Un po’ grigia questa giornata per il vostro segno. Pigrizia, demotivazione, un po’ di malinconia, saranno gli elementi dominanti dei vostri stati d’animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non saranno individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Sarete, tra le altre cose, un po’ scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Leone

Le stelle (favorevoli) vi suggeriscono di dedicare una fetta del vostro tempo alla creatività, dando libero sfogo al vostro talento artistico. Tirate fuori quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto: presto potrebbe diventare realtà! Ogni tanto avete delle incertezze sulla vostra intesa affettiva, ma oggi potete senz’altro chiuderle fuori della porta e godervi una dolce intimità.

Vergine

I risultati odierni, forse saranno un po’ deludenti, ma in compenso state mettendo le basi per un successo professionale che, in tempi più lunghi, potrebbe dare soddisfazioni davvero notevoli. E’ questione di poco! Sole, Mercurio e Venere vi voltano le spalle: una lieve divergenza col partner vi metterà di cattivo umore e potrebbe far decidere per una breve separazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Prosegue un ottimo momento per i sentimenti: le persone che incontrate sono quasi sempre affascinate da voi. Tuttavia, dovete stare attenti a non legarvi a gente che non conoscete bene a fondo. Nel settore professionale saprete essere creativi, lungimiranti e astuti contemporaneamente, senza per altro perdere una virgola in termini di precisione e organizzazione.

Scorpione

Potete realizzare molto con le potenzialità evidenziate dal ritmo astrale: mettete in evidenza il vostro talento, non abbiate paura di esibirvi. Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi! Nel privato, generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente: sorpresi? ricambierete con identico slancio! Deliziosi programmi serali.

Sagittario

Sostenuti da una luna favorevolissima, potrete godervi una giornata d’intense sensazioni che appagano il corpo ma nutrono anche la mente. Concentratevi sugli aspetti reali della vostra vita che sono a dir poco fantastici. Il vostro stato d’animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti. Siete soli? Fate tesoro delle nuove conoscenze.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 3 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il passaggio della Luna in Ariete per voi non è esattamente quella che si dice una buona notizia. La sua frenante quadratura vi spariglia le carte. Vi sentite combattuti, insicuri delle decisioni da prendere e alla fine rischiate di rimanere fermi al palo! Ultimamente vi state trascurando un po’ troppo. Prestate più cure e maggiore attenzione alla salute e al vostro benessere.

Acquario

La Luna favorevole stabilizza il vostro umore e vi regala un pizzico di fortuna in più, sia nelle questioni professionali che in quelle sentimentali. Se siete in coppia, andrete d’accordo senza sforzo con la persona amata, con la quale trascorrerete una serata appassionante e di sfrenata allegria. Chi è single, potrà mettere alla prova il proprio fascino e il proprio potere di seduzione.

Pesci

Non è un momento molto produttivo, almeno sul piano materiale. Potreste, dunque, rendere un po’ meno sul lavoro, forse a causa della scarsa motivazione o di una perdita di interesse nei confronti di ciò che fate. In effetti, la mente spazia da altre parti, nell’amore e nei divertimenti: i vostri argomenti preferiti in questo periodo! Dormite di più. State leggeri a tavola.

Questo è l’oroscopo di oggi, 3 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay