L’oroscopo del weekend, le previsioni di sabato 3 febbraio segno per segno

Nuovo fine settimana: ecco come procederà in amore e sul fronte lavoro secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 3 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete pieni di energie. Per quanto riguarda la giornata, sarà bene pensare a qualcosa che vi metta in contatto con più gente possibile: sarete simpatici e riceverete attenzioni che non si danno facilmente a tutti. I progetti da avviare potranno essere molti, cercatevi degli alleati, dei collaboratori su cui poter contare per suddividere gli impegni. Novità sul fronte amoroso.

Toro

Qualche ritardo o intoppo legale è prevedibile con Luna in Scorpione. Non perdete resistenza e non smarritevi a pochi metri dal traguardo. Se affrontati con calma, i problemi si risolveranno senza lasciare traccia, a parte una sottile scia di malumore! Per le questioni più importanti puntate sulla seconda parte della giornata, la più favorevole. Intuizioni folgoranti.

Gemelli

Il vostro panorama astrale mostra una situazione di calma piatta, con la maggior parte dei pianeti totalmente indifferenti alle vicende del segno. Ci vorrebbe un’idea, un’iniziativa: qualcosa che fosse in grado di vivacizzare la solita routine quotidiana! Un consiglio. Contro le antiestetiche occhiaie, applicate sulla zona interessata una maschera di foglie fresche tritate di menta.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il buonumore è garantito dalla Luna in Scorpione. Tuttavia amore e finanze richiedono la vostra attenzione: oggi che siete così efficienti, precisi e fortunati, datevi da fare per rimettere un po’ in sesto i conti che non tornano. Se avete qualcosa da farvi perdonare dalla persona amata, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri.

Leone

Una questione complessa e delicata, sulla quale state lavorando da tempo, sembra finalmente volgere al meglio e avviarsi alla soluzione. Quasi non osate crederci, siete stupiti e anche sollevati! Tutto merito della vostra determinazione. Sull’altare del lavoro avete sacrificato vita privata e partner; ora potete rilassarvi un po’: fatevi perdonare con una cenetta romantica.

Vergine

Siete soddisfatti di come stanno andando le cose. La vita sociale gira come un orologio svizzero e state conoscendo gente nuova e interessante; il guaio è che, presi come siete sul fronte mondano, state trascurando il vostro lavoro. Siete soli e desiderate un incontro mozzafiato? Seguite il filo della passione: vi condurrà tra le braccia della persona dei vostri sogni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ci sono ottime notizie. L’intuito, oggi, funziona a regola d’arte, togliendovi parecchie castagne dal fuoco. Nel lavoro un’analisi obiettiva e onesta delle responsabilità vi porrà al riparo da ogni possibile critica. Il ménage di coppia ultimamente non vi soddisfa, procede a singhiozzo? Parlatene con calma col partner, ricercando ciò che vi unisce e non quello che vi divide.

Scorpione

Un’apoteosi, non c’è altro modo per descrivere il vostro panorama astrale; c’è una nutritissima schiera di pianeti che sgomita per favorirvi. Opportunità favorevoli sul lavoro, nello sport, in amore, nelle amicizie. Raccogliete successi a piene mani! Che siate single o già in coppia, poco importa; farete progetti, allargherete gli orizzonti. Migliorerete la vostra situazione!

Sagittario

In fatto di dolcezza, oggi, lasciate molto a desiderare soprattutto nei riguardi del partner; freddezza e comportamenti bruschi penalizzano infatti la relazione. Per ostinazione, orgoglio o insolita diffidenza, potreste lasciarvi sfuggire di mano un’occasione d’oro. Non aspettatevi performance da campioni in palestra o sui campi di gioco, la forma non vi sostiene.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 3 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna in ottimo aspetto a Giove, potete contare su solidi appoggi. Scrupolosità e determinazione sono i punti di forza che vi fanno superare anche l’ostacolo più arduo! Se si tratta di lavoro, avete a disposizione le carte giuste per consolidare la vostra posizione o, se lo desiderate, per imboccare strade nuove. Momenti magici in amore: gettonati i single, felici in coppia.

Acquario

Ne avete abbastanza dei ritmi serrati che i numerosi impegni vi impongono e vorreste concedervi un break da impiegare rilassandovi un po’. Il lavoro toglie spazio al tempo libero, la vita privata sottrae tempo al lavoro: dovete organizzarvi! Non abbattetevi e cercate di reagire ai piccoli scogli quotidiani con serenità e senza ansia; sapete bene quanto lo stress vi danneggi.

Pesci

La Luna in Scorpione confeziona una giornata su misura per voi: vita sociale al top, caratterizzata da un rutilante vortice di inviti e occasioni mondane imperdibili! I rapporti tra colleghi e superiori sono arricchiti da un fitto e proficuo scambio di idee, con risultati tangibili e positivi. Tutto bene anche in campo sentimentale, se siete in coppia ma anche se non lo siete.

Questo è l'oroscopo di oggi, 3 febbraio 2024.

