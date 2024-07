L’oroscopo del giorno del 31 luglio: ecco come andrà l’ultimo giorno del mese

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 31 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. L’ambiente sarà più sereno, avrete voglia di approfittare di più della vita. Seguite i vostri impulsi!

Toro

La vostra filosofia vi rende più flessibili con gli altri e il buon umore è all’ordine del giorno! La vostra tranquillità interiore vi permetterà di riacquistare sicurezza e vitalità. A lungo termine, il riposo vi gioverà. È sconsigliato procrastinare oggi. Meglio agire direttamente!

Gemelli

Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta. La giornata di oggi sarà ricca di lezioni da imparare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisico che psicologico, dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie. Siete presi dalla voglia d’indipendenza e questo vi rende inaccessibili a chi vi circonda. Assicuratevi che le vostre intenzioni siano chiare.

Leone

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate la negatività. Siete più consapevoli del solito del vostro bisogno di costruire e avere più sicurezza.

Vergine

Siete più determinati che mai a mantenere le promesse e sarete orgogliosi di voi e delle vostre azioni. Non perdete tempo a discutere dei problemi di salute con certe persone: vi renderanno ipocondriaci. Non siate troppo impazienti per la dimensione dei vostri progetti. Pianificate a lungo termine senza farvi influenzare dagli altri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tempo di nuovi contatti e buone amicizie. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano: attenzione! Troverete un supporto utile che raggiungerà piena estensione i prossimi mesi. Oggi è un buon giorno per prendere contatti!

Scorpione

Il vostro approccio realistico e pragmatico vi permetterà di non farvi prendere da idee folli. Sarete in buona forma per concentrarvi sui compiti difficili. Comunque assicuratevi di non oltrepassare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo. Oggi un cambiamento di vita diventerà possibile. Assicuratevi di analizzare bene la situazione prima di buttarvi.

Sagittario

Il vostro atteggiamento verso le prospettive per il futuro matura in modo realistico e questo è evidente a chi vi circonda. Siete in buona forma per avviarvi da soli in campo sociale. Potrebbe essere necessario un po’ di aria fresca. Sarete più comprensivi e ricettivi alle considerazioni di chi vi circonda: ne saranno grati.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 31 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi è un buon giorno per ogni tipo di viaggio di gruppo. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine, quindi non esitate a farlo. Sarete in grado di compiere varie mansioni con l’energia che avete oggi, ma potreste migliorare ulteriormente la vostra vitalità mangiando in modo più sano. È un giorno per trovare più facilmente il riposo, la calma e il relax. Ne avete bisogno!

Acquario

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Il modo in cui vi esprimete potrebbe essere impudente ma vi permetterà di superare alcuni ostacoli interessanti: la vostra audacia avrà i suoi frutti!

Pesci

La vostra impulsività rischia di portarvi litigi. Limitate le parole per evitare queste tendenze. La vostra salute torna con idoneità fisica, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Le vostre dichiarazioni diventano improvvisamente radicali. Avete bisogno di cedere un po’ se volete vedere le cose più chiaramente. Ammettetelo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 31 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay