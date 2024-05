Oroscopo di venerdì 31 maggio 2024: si avvicina il weekend, ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 31 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sentite il bisogno di godervi la vita, ecco perché avete bisogno di ricaricare le batterie. Il buon umore è contagioso e trasporterete le persone che vi circondano. Faticate a tollerare la mancanza di sensibilità. Potrete finalmente capire il gioco di alcune persone.

Toro

Sarete in grado di dare libero sfogo alla vostra creatività. Uscite dal vostro guscio e sfruttate al massimo il presente! D’altra parte, la vostra salute sarà variabile. La cosa principale sarà quella bilanciare le attività nel corso della giornata. Avrete la possibilità di restituire il favore a qualcuno che vi ha aiutati in passato. Il vostro entusiasmo è contagioso.

Gemelli

Sebbene sembriate insolenti, riuscirete ancora a sfondare alcune barriere. Il vostro coraggio sta dando i suoi frutti. Avete la tendenza a strafare, attenti alle ferite incidentali oggi, gli sforzi non vi scoraggiano. Sarete più comprensivi e ricettivi alle considerazioni di chi vi circonda. Ne saranno grati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi. Direte addio a una preoccupazione e finalmente vi sentirete liberi!

Leone

Sentirete un maggior senso di fiducia in voi, più a vostro agio in pubblico e più liberi di parlare. Il modo migliore per ricaricarvi oggi sarà il rilassamento mentale. Dedicatevi in un hobby artistico. Pensate positivo. Condividere e scambiare sarà un vero piacere.

Vergine

Vi rendete esattamente come vi piace ed è il momento di concentrarvi sui vostri affari personali. Ci sono segni di tregua, che vi permetteranno di ricaricare le batterie per sfuggire alla routine quotidiana… Ma non vi rinchiudete! Sarete dolci e guadagnate punti con le persone!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. Sarete in vetta, approfittatene! Sarete dotati della giusta sicurezza e avrete risultati importanti.

Scorpione

Il vostro umore conviviale si rivelerà una risorsa vitale. Fate troppo per gli altri… e non abbastanza per voi! Un soggiorno in un centro benessere sarebbe una gradita pausa. Non cercate di correre. È necessario fare un passo indietro emotivamente, prima di decidere qualsiasi cosa.

Sagittario

Potrete intraprendere un viaggio che continuate a rimandare da molto tempo. Sarà coronato dal successo. La qualità del vostro riposo lascia molto a desiderare. La tensione nervosa vi impedisce di ottenere un adeguato riposo. La suscettibilità è a fior di pelle e vi create preoccupazioni immaginarie. Siate misurati nei vostri giudizi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 31 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete pronti a collaborare in modo costruttivo per il piacere di sentirvi utili. Sarebbe un bene per voi rilassarvi e ascoltare di più le vostre esigenze di base. E magari anche dormire di più. La vostra impulsività potrebbe farvi ritardare, attenzione!

Acquario

Avrete modo di uscire facilmente da una lotta di potere. Quello che prima sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e di potenzialità. I vostri legamenti hanno bisogno di tono e di rafforzamento. Alcune persone cercheranno di provocarvi. Non c’è bisogno di giustificarvi, basta seguire il percorso.

Pesci

Imparerete una lezione dal passato oggi. Questo è il momento di fare un bilancio e rimettere le cose a posto. Potreste sviluppare la vostra resistenza in termini di muscoli e di legamenti. È il momento di praticare uno sport. Saprete come essere dotati di tatto e fermi sulle posizioni adottate e i vostri progetti. Sarete in grado di convincere e negoziare a vostro vantaggio.

Questo è l’oroscopo di oggi, 31 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay