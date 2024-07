Oroscopo del giorno, i segni fortunati di giovedì 4 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo oggi, 4 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro senso dell’umorismo vi renderà selettivi nei rapporti. Fate attenzione a non sembrare più freddi di quello che siete realmente. Avete bisogno di movimento, ma evitate movimenti troppo bruschi, specialmente mentre manipolate apparecchi elettrici.

Toro

Sperate in un maggior riconoscimento e questo vi rende più prepotenti. Mantenete un certo equilibrio e non preoccupatevi troppo! La vostra salute è mediocre… Siete in forma fisica, ma il vostro morale ha bisogno di cure amorevoli.

Gemelli

Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Leone

Oggi sarà una giornata calma, nonostante le vostre paure. Nulla vi impedisce di prendervi cura di voi stessi. Rilassare la mente sarà il modo migliore per ricaricarvi. Perdetevi nell’ arte!

Vergine

Ci sono accordi da dirimere e scelte da effettuare senza aspettare oltremodo. Siete pronti! Avete un disperato bisogno di vacanze e di trascorrere un po’ di tempo da soli, per fare un bilancio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non avrete tempo per fare un passo indietro, perché sarà necessario agire in fretta. Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di recuperare un po’ di sonno.

Scorpione

Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia.

Sagittario

Non sarete troppo inibiti dalla timidezza oggi. È tempo di concentrarvi su un compito difficile. Le attività di gruppo non sono raccomandate oggi. Sareste troppo sopraffatti dagli altri.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 4 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete pieni di fiducia in voi stessi, forse un po’ troppo, e questo potrebbe portare conflitto. Avete bisogno di muovervi, vi sentite inquieti. Canalizzate le vostre energie nello sport, che regolerà anche l’appetito.

Acquario

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentirete utili e la gente restituirà il favore. Finirete per forgiare alcune conversazioni molto positive, che ripristineranno il morale perduto.

Pesci

Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Fonte immagine: Quique da Pixabay