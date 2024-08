Oroscopo di lunedì 5 agosto, ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedi 5 agosto 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 agosto 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Grinta, fascino ed entusiasmo sono le vostre carte vincenti! Buoni affari, stima e considerazione, ecco quanto vi prospetta oggi il cielo sopra di voi, soprattutto se la vostra attività professionale è in qualche modo connessa con l’arte o lo spettacolo. La vita sentimentale sarà, comunque, il settore più favorito, di maggiori soddisfazioni: vi riserverà i momenti più belli.

Toro

Sole e Venere vi remano contro… Se avete una vita di coppia solida e ben strutturata non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Sulla base della reciproca fiducia e dell’amore manifestato in mille modi diversi, affrontate francamente ciò che vi disturba e vi infastidisce. Sarebbe anche il caso di eliminare qualche vostra cattiva abitudine.

Gemelli

Affidatevi senza alcun timore alla Luna odierna… in transito nel segno del Leone! Promoter di incontri, allegria, avventure, progetti di viaggio e di vacanza! Chi ha un’attività autonoma può contare su un giorno favorevole, se saprà evitare azioni insensate e impulsive. Giorno felice sotto il profilo sentimentale. Luna e Venere portano novità, dialoghi e interessi nuovi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata davvero splendida, ha le potenzialità per rivelarsi memorabile. Avrete più di qualche occasione per migliorare i vostri guadagni e le vostre entrate, ma anche per rendere più stabile e importante la storia d’amore in corso! Avrete la possibilità di conquistare la fiducia di un conoscente con le idee. Non mancherà neppure l’occasione per andare per negozi…

Leone

Potete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro: giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Luna e Venere nel segno aumentano la vostra socievolezza, ma anche il vostro già notevole potere di seduzione.

Vergine

Cresce la tensione! Che sia il caldo? Forse, ma a dire il vero le contrarietà in campo professionale e affettivo ci sono. Niente di più né di meno di quelle che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi, ma la bella notizia sta nel fatto che domani la situazione muta, diventa favorevole. Qualche tensione potrà nascere tra le mura di casa a causa di una questione finanziaria.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure! Le stelle vi rendono più entusiasti del solito e, se avete un’attività commerciale o di rappresentanza, ne trarrete benefici anche dal punto di vista finanziario. In ambito privato, tenete a freno la tentazione di lanciarvi in un’avventura intrigante: può essere rischioso!

Scorpione

Al lavoro meditate sul consiglio spassionato di un socio o di un collega che, non essendo coinvolto emotivamente, vede certe situazioni più obiettivamente di voi. In ambito affettivo, invece, potrebbe capitarvi di perdervi, di farvi trasportare dalle emozioni, inseguendo una dolcissima e magica illusione. Sguardo verso il cielo sì, ma con i piedi ben radicati in terra!

Sagittario

E’ l’entusiasmo la dote migliore da esibire nel corso di questa giornata, caratterizzata da novità e ritmi molto vivaci. Fate buon uso di estroversione e simpatia, specie se lavorate a contatto con il pubblico. Se si tratta d’amore, eccellente sarà l’intesa di chi ha una storia d’amore felice in corso, ma saranno i single a fare faville… grazie a un fascino indiscusso e in aumento.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 3 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Si delinea un giorno apportatore di buone opportunità, anche dal punto di vista finanziario. La Luna vi donerà un magnetismo da incantatori di serpenti, che favorirà partnership e nuove conoscenze: di lavoro, o magari di altro genere. Le stelle vi consigliano, comunque, di coltivare nuove e preziose amicizie; potrebbero presto rivelarsi non solo piacevoli, ma anche molto utili.

Acquario

Intralci e tensioni potrebbero guastarvi l’umore e la giornata: il lavoro appare stressante e l’amore non soddisfa completamente. In serata tutto migliorerà! La paura di non essere compresi fino in fondo potrebbe bloccarvi nella comunicazione con gli altri. Farete bene a riservare solo a pochi certe confidenze, ma non chiudetevi del tutto in voi stessi. Rilassatevi.

Pesci

L’attività professionale è in netta ripresa: offre contatti e opportunità che stuzzicano la vostra ambizione. Un imprevisto, nel corso della serata, vi costringerà ad occuparvi di una faccenda da cui in genere preferite svicolare. L’amore, se siete in coppia, vi darà gioia e illuminerà la vostra serata; se siete reduci da un periodo arduo potrete recuperare non poche posizioni.

