Inizia una nuova settimana, l’oroscopo di lunedì 5 febbraio

Le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 5 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Invece di adagiarvi sulle situazioni che non vanno, provate a partire da quelle positive; da lì, poi, prenderete la via più breve per trasformarle. Dovete provare a cambiare il modo di guardare le cose: servirà a migliorare la vostra vita! In ambito affettivo, se avete da confessare qualche marachella, la sincerità è d’obbligo. Sta a voi poi trovare il modo migliore per farvi perdonare.

Toro

In qualche situazione potreste prendere un abbaglio: la Luna dissonante al vostro segno non vi permette di vedere le cose come stanno. Meglio non gettarsi a capofitto in un progetto, prima dovete vagliarlo centimetro per centimetro. In amore è il momento di essere concreti, di fare il punto della situazione. Di affrontare la realtà per quella che è! Rilassatevi, svagatevi.

Gemelli

Focalizzate le vostre energie verso un’unica precisa direzione, se volete ottenere un successo maggiore e assai duraturo nel corso del tempo. In questo momento non potete pensare ad una realizzazione lampo, ma ad un percorso un po’ più lungo. Bando alla pigrizia o la bilancia non perdonerà: ritagliatevi almeno una mezz’ora al giorno da dedicare allo sport e al benessere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il meteo della giornata preannuncia cielo sereno in compagnia della Luna, che dà il via libera a una quantità d’iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, cinema, letture. Mente serena e cuore in fermento, pieno d’aspettative. Ottime notizie dal fronte professionale: per molti di voi si prevedono strepitose occasioni di guadagno, gratificazioni, doni importanti.

Leone

La sveglia vi butta giù dal letto, di certo senza mettervi di buonumore. Ma non potendo fare altrimenti, conviene sempre sorridere alla vita! Anche nelle noiose occupazioni quotidiane potete infatti metterci un pizzico della vostra personalità. Cercate di non esagerare con il caffè, se non volete stressare ulteriormente il vostro sistema nervoso. Mai più di tre tazzine al giorno!

Vergine

Per la maggior parte di voi la vita di coppia sarà movimentatissima e molto allegra, coltiverete insieme passioni e molti interessi. Una piccola frustrazione in campo lavorativo o economico sarà facilmente superata per lasciar spazio a un cambiamento davvero positivo. Riuscirete a vedere le cose con più chiarezza e obiettività! Novità importanti arrivano via mail.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Cercate di attenervi alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete così di creare confusione e fraintendimenti che potrebbero provocare ritardi spiacevoli in caso d’appuntamenti. Se si tratta d’amore, non potete cambiare la testa del partner, perciò accettatela così com’è e condividete piacevolmente ciò che vi accomuna. Questo è vero amore!

Scorpione

Il cielo sopra di voi è a vostra disposizione per risollevarvi il morale, ma anche per risvegliare in voi il desiderio di migliorare in ogni campo della vita. Le avventure poi si succederanno l’un l’altra facendovi vivere esperienze più uniche che rare! La protezione degli astri a livello economico è totale. Questo, tuttavia, non vi autorizza a svuotare portafoglio e conto corrente.

Sagittario

Dovreste provare a essere più realistici in certe situazioni ed evitare voli pindarici che, in quanto a concretezza, lasciano molto a desiderare. Dovete infatti accumulare esperienze tangibili sulle quali fondare le basi per il vostro domani! Con la Luna nel XII Campo sarebbe il caso di rallentare i ritmi quotidiani e dedicare più tempo possibile a voi stessi e al relax.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 5 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Favoriti i rapporti interpersonali, gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose: le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Anche sul lavoro è il momento di uscire dall’isolamento e collaborare; sinergie, partnership e alleanze in affari possono darvi soddisfazioni.

Acquario

Rallentati non poco dalla Luna in quadratura, non potete giocare spassionatamente con la vostra solita verve briosa e piena di fresca allegria. Accontentarsi di poche briciole, però, non è da voi: siete già pronti per tentare un’altra mano. Collezionare attrezzi ginnici e poi non utilizzarli è davvero una perdita di tempo e di denaro. Rispolverate la cyclette e… pedalate!

Pesci

Grazie alla Luna in aspetto favorevole e ad un po’ di impegno da parte vostra, avrete la possibilità di muovervi, spostarvi come più vi piace. Uscire fuori città per lavoro sarà infatti fonte di intriganti novità, positive sia per il lavoro che la vita privata. Dimostrate alla persona che volete conquistare che le vostre intenzioni sono più che serie. Le stelle vi appoggiano!

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

