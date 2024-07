Oroscopo del giorno, i segni fortunati di venerdì 5 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 5 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata andrà troppo rapidamente per i vostri gusti. Non lasciatevi sopraffare dalle esigenze di coloro che vi circondano. Niente vi ferma oggi. La vostra energia è in aumento, ma fare attenzione a non stancarvi inutilmente. Concentratevi sul divertimento.

Toro

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Gemelli

La vostra routine quotidiana sembrerà meno ingombrante ed uscire indenni è nel vostro interesse… Uno stile di vita sedentario non fa per voi, avrete bisogno di fare movimento. Riprendere lo sport sarebbe auspicabile per darvi forza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Leone

Avrete una buona capacità relazionale oggi – è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta.

Vergine

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra ostinazione incontrerà resistenza. Non perdetevi in discussioni inutili, fate qualcosa. Sarete in grado di recuperare la fatica e di concentrarvi su voi stessi più facilmente rispetto a queste ultime settimane.

Scorpione

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Sagittario

La vostra fiducia in voi stessi è in progresso. Delle verità si rilevano con una persona del vostro ambiente. Una stanchezza fisica si fa sentire, avreste bisogno di riposo e di un cambiamento d’aria, nell’attesa, bisogna rilassarsi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 5 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete migliorato il controllo delle vostre emozioni e questo vi permetterà di essere più percettivi su coloro che vi circondano. Mantenete il ritmo anche dopo un’intensa attività, siete in ottima forma! È necessario utilizzare la vostra energia in eccesso.

Acquario

Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi; informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Abbiate cura di voi e non prendere freddo.

Pesci

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

