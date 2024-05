L’oroscopo della domenica: i segni fortunati del 5 maggio 2024

Previsioni del weekend su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 5 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro realismo torna in gran forma. È tempo di effettuare dei controlli e di rileggere alcuni documenti. Trarrete dei vantaggi prendendo le distanze dalle procedure standard che regolano il vostro ambiente e mettendole in discussione.

Toro

Le scelte di oggi saranno importanti. Guardate al futuro. Siete in ottima forma, anche se dovrete imparare a gestire bene l’energia. Gli incontri platonici saranno all’ordine del giorno: potrete godere di una tregua prima di tornare nella mischia di sempre.

Gemelli

Il vostro modo di esprimervi potrebbe rendervi impudenti, ma l’audacia avrà i suoi frutti! Vi sentite in piena forma, perché siete felici, anche se il vostro corpo ha ancora bisogno di riposo. La vostra franchezza attirerà la stima altrui.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete euforici per le nuove opzioni che la sorte ha in serbo per voi e che rispondono a tutte le vostre speranze. Sarebbe una buona idea rompere con alcune abitudini. Riducete gli zuccheri… attenzione alla dieta per evitare di mettere su peso. Avete un maggior senso di responsabilità e siete più maturi, specialmente quando guardate al futuro. Continuate così.

Leone

Il vostro radar emotivo vi rende incredibilmente consapevoli e selettivi… C’è così tanto da fare intorno a voi che vorreste solo una cosa: allontanarvi da tutti. Ne avreste bisogno. Siete nell’occhio del ciclone, il che vi rende molto dinamici. Tuttavia, avrete bisogno di uscirne presto.

Vergine

Vi sentite a vostro agio con voi stessi e una ventata di ottimismo vi farà vedere la vita a colori! Se vi sforzate di temperare la vostra impazienza, vincerete. Il crescente ottimismo vi garantisce una sferzata di energia. Avrete la possibilità di stabilire alcuni contatti importanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra certezza è costruttiva. Andrete a ovviare spontaneamente alle carenze nutrizionali durante i pasti. La vostra salute dipende dalla vostra alimentazione: pensateci. Non vi mancheranno opportunità per distinguervi.

Scorpione

Vi sentite a vostro agio con voi stessi e siete ottimisti, ma dovreste sforzarvi di essere meno impazienti. Avrete una buona energia, ma c’è un po’ di tensione nell’aria. Niente paura, però: riuscirete a superare tutto.

Sagittario

Avrete voglia di rendervi utili e ci riuscirete. Una buona azione ogni tanto rilassa l’animo! Sta dando il 110%, ma non ce la fate quasi più: state attenti e imparate a dire di no. I consigli di una persona anziana vi aiuteranno, specialmente al fine di evitare inutili sensi di colpa.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 5 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra sincerità e integrità vi permetteranno di evitare di cadere in trappola. Qualunque cosa accada, siate voi stessi. Sarete più ricettivi agli altri del solito e questo causerà un affaticamento nervoso. Passate un po’ di tempo da soli e concentratevi su voi stessi. Il vostro ottimismo sta crescendo.

Acquario

Sarete più seri e austeri del solito. Vedere i vostri amici potrebbe rallegrarvi: non rimanete da soli. Affrontate le cose passo dopo passo e trovate un posto tranquillo per riposare. Vi verrà data la possibilità di esprimervi in piena libertà e questo porterà a risultati positivi, ma dovrete rimanere calmi.

Pesci

Preferirete il lavoro di squadra alle lotte di potere e questo avrà un effetto positivo. Il vostro fisico è capriccioso e siete anche mentalmente stanchi. Le vostre riserve e capacità di tirarvi indietro vi risparmiano dai conflitti intorno a voi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay