Oroscopo di martedì 6 febbraio: i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 6 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna odierna, contraria, annuncia contrattempi e intoppi di varia natura, da affrontare con spirito fermo e un pizzico di diplomazia: cercate di mantenere l’equilibrio e di ascoltare il punto di vista delle altre persone. I consigli di una persona amica vi aiuteranno a risolvere più velocemente certi problemi. Scegliete attività rilassanti e tonificanti, come le passeggiate nel parco.

Toro

Tutto si sta muovendo in senso positivo: umore, idee, affari, denaro, amore. Avete l’impressione che la ruota della fortuna vi voglia bene: è, infatti, un buon momento. Come avete capito le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta aggiornare le conoscenze e non aver paura di rischiare… Una proposta emozionante vi potrà giungere dalla persona meno prevedibile.

Gemelli

Vi stupirete di come vi sorrideranno le cose: riscuoterete ovunque consensi! Alcuni affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative e faranno salire alle stelle la vostra immagine sociale e il vostro prestigio. Se siete innamorati potrete aggiungere sfumature molto interessanti alla vostra intesa di coppia. Se siete single non vi mancheranno occasioni d’incontro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

In opposizione al segno, la Luna in Capricorno vi confonde le idee: incerti tra sogno e realtà, finite con il rinunciare a ghiotte occasioni. Non si escludono piccoli contrattempi negli spostamenti e al lavoro, possibili battibecchi con parenti, vicini e soci. Certamente la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto fa pensare e ripensare, ma questi problemi si risolvono in due.

Leone

Con l’astro d’argento nel sesto Campo, vi sentite al sicuro, cullati da un senso di benessere; tutte le iniziative andranno in porto facilmente. Anche se non tutto appare rosa, vi sentite comunque in grado di affrontare qualunque situazione! Il vostro animo richiederà momenti di silenzio e tranquillità: ascolterete musica di qualità e vi immergerete in letture affascinanti.

Vergine

Una giornata da ricordare! Per i magnifici disegni celesti, per le belle notizie che riceverete e per la simpatia, il fascino e il successo che riscuoterete in ogni ambiente. Parliamo d’amore: se avete una storia d’amore in corso, vi renderete conto che vale la pena investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice. Programmi divertenti, incontri da non sottovalutare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Questa giornata sarà un po’ impegnativa per voi, bisogna ammetterlo, con la Luna in transito nel vostro quarto Campo costringendovi ad incontri ravvicinati di ogni tipo, in un giorno in cui preferireste in realtà starvene per i fatti vostri e vedere meno gente possibile. Un buon consiglio: amore e umorismo sono gli antidoti infallibili con la malinconia e le paturnie.

Scorpione

Gli astri oggi vi garantiscono una buona giornata, soprattutto se appartenete alla prima decade. Dotati di particolare intuito, fiuterete le insidie, per evitarle, e le buone occasioni, per sfruttarle. L’eros si fa incandescente! Un amico saprà darvi il consiglio giusto per un investimento che si rivelerà fortunato e vi consentirà di guadagnare una discreta somma.

Sagittario

Avrete un buon fiuto per gli affari e qualcuno incasserà a sorpresa una bella somma di denaro. Oltre a questo, potrete chiarire agli altri e a voi stessi ciò che veramente volete affettivamente e quindi, se se ne presenterà l’occasione, potrete affrontare un discorso delicato con il partner. Buon momento per occuparvi del vostro aspetto fisico e della vostra immagine.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 6 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli astri, oggi, si daranno da fare per rendervi felici. Una leggera aria di novità vi porterà a muovervi, spostarvi, divertirvi e far rinascere la curiosità: la vostra presenza sarà quanto mai richiesta. In amore si aprono nuove e più interessanti prospettive. Se siete soli o stanchi del partner di sempre! Vita nuova anche nel lavoro, le buone occasioni girano dalle vostre parti.

Acquario

Buon momento per terminare cose già iniziate e poi lasciate in sospeso; sono giorni in cui sentite il bisogno di fermarvi, di trascinare la vostra mente su ciò che è accaduto di recente per riflettere. Approfittatene anche per ricaricare le batterie e mettere ordine nei cassetti della scrivania. Niente dubbi e sospetti in campo affettivo, non deludete il partner se siete in coppia.

Pesci

Una buona occasione professionale va colta al volo: fidatevi del vostro intuito e della proposta che qualcuno vi farà. Lavoro a parte, non mancheranno neppure inviti e proposte per la giornata da dividere con le persone a voi care. Alcuni viaggeranno, altri parteciperanno a importanti eventi sociali o mondani. L’amore vi riempirà di gioia regalandovi una serata dolcissima.

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay