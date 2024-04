L’oroscopo della domenica, i segni fortunati del 7 aprile 2024

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 7 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscirete ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera. Risolverete una questione materiale che vi libererà il cuore e la testa.

Toro

Influssi planetari ravvivano il vostro ottimismo e quello delle persone che vi circondano. Siete in buona forma, mantenete lo sforzo che avete compiuto con la vostra dieta e le cose andranno ancora meglio. Il vostro entusiasmo è contagioso e uscite dal guscio a beneficio di tutti!

Gemelli

Le richieste che vi vengono fatte stanno minando la vostra energia. Cercate di non lasciare che questo vi porti fuori strada. La vostra alternanza tra azione e apatia indica che state consumando troppe riserve, attenuando così il vostro entusiasmo. Attraversate una vasta gamma di emozioni. Siete in grado di passare dal riso al pianto oggi. Relativizzate.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avrete più leggerezza e fermezza nei vostri rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consente di trovare i vostri riferimenti. Fate attenzione a come gestire le risorse e incanalare la vostra energia nella comunicazione con gli altri. Sarete al centro dell’azione oggi e vi motiverà. Avrete però ancora bisogno di un po’ di tempo libero.

Leone

Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale. Un aneddoto che vi verrà raccontato rinforzerà le vostre convinzioni in modo positivo. Non resta che accelerare.

Vergine

Avrete bisogno di un po’ di privacy e la gente sarà sorprendentemente comprensiva. Siete in perfette condizioni fisiche ma il vostro corpo richiede un periodo di riposo: sarebbe una buona idea prenderlo. Avete paura di perdere la vostra identità se siete più socievoli? Non rimanete isolati, circondatevi di persone.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Troverete grande piacere nel rendervi utili e nel marcare la vostra influenza. Avrete l’impressione che tutto vada a rallentatore. State esaurendo le vostre risorse e vi state stressando. Rallentate. Sentirete una grande necessità di eccellere e di dimostrare che ce la potete fare. Non tiratevi indietro!

Scorpione

Avrete supporto, che assumerà notevole importanza il mese prossimo. I contatti sono in aspetto favorevole. Non prendete la direzione sbagliata. Avete bisogno di muovervi di più e di non rimanere inchiodati sul posto. State guardando al futuro e ciò vi rende distratti. Fate uno sforzo per concentrarvi sui dettagli.

Sagittario

State proiettando i vostri desideri ad altri e questo non è il momento di iniziare discussioni. Si consiglia di prendere tempo e di non pensare alle questioni in corso, in quanto siete sotto sforzo. Riceverete una buona notizia. Prenderete il controllo sugli eventi esterni e legali in particolare.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 7 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vivete la vita al massimo senza ritegno, non preoccupatevi dei dettagli! Respirate più profondamente, questo vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le revisioni che state pianificando. La vostra fede e tenacia vi aiuteranno ad avere successo, a prescindere dai pensieri dei vostri detrattori e da altri gelosi della vostra cerchia sociale.

Acquario

Influssi planetari ravvivano il vostro ottimismo e quello delle persone che vi circondano. Siete in buona forma, mantenete lo sforzo che avete compiuto con la vostra dieta e le cose andranno ancora meglio. Sarete accomodanti, pieni di fascino e alla ricerca di piacere. L’estroversione vi si addice.

Pesci

Vi mobiliterete tanto per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento è formidabile oggi! È necessario trovare un equilibrio che si addica ai requisiti del vostro corpo: il morale e la salute fisica, l’attività e il relax, l’azione e il riposo. Buone notizie vi rassicurano e vi danno il sorriso, oggi. Muovervi sarà indispensabile.

