Oroscopo del giorno dell’8 febbraio 2024: previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, giovedì 8 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in un segno amico, l’umore è brillante: vi sentirete lucidi e creativi. L’amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di un incontro, di percorrere la vita in due. Le persone che conoscerete, oggi, saranno attraenti e misteriose! Saranno divertenti e di vostro gradimento i programmi degli amici.

Toro

Siate più disponibili e comprensivi nei confronti degli altri. Nessuno vi ha mai detto che molti problemi si possono risolvere a tavola? Una tavola imbandita aiuta spesso ad appianare le divergenze. Per alcuni, una relazione affettiva nata quasi per gioco ha le carte in regola per trasformarsi in un rapporto importante e duraturo che cambierà piacevolmente la vostra vita.

Gemelli

Gli astri vi invitano a modificare abitudini e cambiare ambiente; frequentare amici e conoscenti. Ad aprirvi al mondo! È il momento di viaggiare, a breve come a lungo raggio, di incontrare persone stimolanti. I single sono molto richiesti sul mercato dell’amore mentre in coppia c’è un po’ di maretta. Fate ricorso a rimedi naturali e tecniche di relax, per superare l’eventuale stress.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sollecitati da transiti planetari molto dinamici, riuscirete a mettere a punto alcuni programmi molto divertenti. Pertanto, sarà di vostro gradimento questo giorno festivo, animato da incontri a sorpresa, ma anche da occasioni culturalmente stimolanti. Non date per scontato una conquista: è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia è necessaria anche a voi.

Leone

Giornata senza infamia e senza lode. Giornata da dedicare all’indagine interiore per sondare le profondità dell’animo e cambiare ciò che non va. Alcuni intoppi, telefonici e meccanici richiedono la vostra attenzione. Avete fatto promesse al partner che ora non potete mantenere? Invece di darvi alla fuga, chiarite alla persona interessata i motivi del vostro dietrofront.

Vergine

È d’obbligo suggerirvi cautela, soprattutto se siete chiamati a prendere delle decisioni che riguardano altre persone. Sarebbe anche il caso di rinunciare a impegni e spostamenti faticosi; così, almeno, suggerisce oggi la Luna in Acquario, nel sesto Campo. E c’è dell’altro. È indispensabile che vi prendiate più cura di voi stessi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi quasi tutto vi riuscirà a meraviglia. Faccende domestiche, cucina, visite a parenti o amici, bricolage, gite e viaggi… Nota dolente il denaro che uscirà abbondante dalle vostre tasche: per una multa (non rispetterete il limite di velocità o parcheggerete l’auto in modo selvaggio). Piacevolmente movimenta la serata, con la Luna amica. Simpaticissime sorprese in amore.

Scorpione

La Luna in Acquario riduce la vostra socievolezza. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane: mantenetevi calmi, la giornata è solo monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente. Evitate prodotti cosmetici e alimenti nuovi o che non tollerate bene. Un amore fatto di mistero vi attrae svegliando il gusto per l’avventura.

Sagittario

Vi aspetta una giornata dalla frizzante e intensa vita sociale. Siate disponibili agli incontri e agli inviti, non ve ne pentirete! Sarete indaffaratissimi, ma i vostri impegni saranno tutti molto piacevoli. E, quel che più importa, non vi peseranno. Più che buone le notizie anche dal fronte sentimentale, dove vi aspettano ore piacevoli e spensierate da trascorrere con chi amate.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 8 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Pur non avendo particolari problemi di denaro, sarà il caso di riordinare il bilancio di casa, come suggerisce la Luna nel secondo Campo. E per quanto riguarda l’amore? Con la persona amata cercherete la tenerezza, vi esprimerete con fantasia e riuscirete a dare una dimensione più dolce e meno scontata alla vostra relazione affettiva. Sorprese emozionanti per i single.

Acquario

I pianeti promettono una giornata vivace, movimentata, all’insegna del più frizzante dinamismo. Insomma… per voi un autentico invito a nozze! Con colleghi e conoscenti fioriscono le occasioni d’incontro e di scambio di opinioni. In campo sentimentale avete dei dubbi: qualcuno è geloso, altri sono stanchi di un rapporto insipido. I single, belli e dannati, se la spassano.

Pesci

La vita sociale vi da qualche grattacapo ma, in compenso, l’amore vi consola e risolleva. Il cuore è in brodo di giuggiole! Se qualcuno tenta di guastarvi questa giornata, non raccogliete le sue provocazioni: tuffatevi tra le braccia dell’amato bene. Generosamente date il vostro aiuto a chi è in difficoltà, e così vi sentite bene. Ma attenzione agli opportunisti, teneteli alla larga.

