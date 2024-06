Oroscopo di sabato 8 giugno 2024: ecco i segni fortunati del weekend

Previsioni del giorno e del weekend su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, sabato 8 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il bilancio che state effettuando vi incoraggia ad adottare valori nuovi e più profondi. Vi serve una serata tranquilla, per rilassarvi con un ristretto gruppo di amici: siete troppo stanchi. Sarete più esigenti, ma non dimenticate di considerare gli altri.

Toro

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato, bisogna superarvi. Cercate persone che condividono i vostri valori innati per rafforzare le vostre inclinazioni naturali.

Gemelli

Avete bisogno di allontanarvi dalla routine. Fatelo! Proverete una sensazione di benessere interiore e calma, che vi donerà tanta forza. Oggi vi si presenteranno varie opportunità… Non sottovalutatele.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il realismo si tinge di ottimismo. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo. Trovate difficoltà a rimanere seri e concentrati sul lato pratico della vita. Rilassatevi senza sentirvi in colpa.

Leone

Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività. Attenzione all’alimentazione e, soprattutto, alle carenze di vitamine. Delle buone notizie arrivano ad alleviarvi e riportano il sorriso sul vostro viso oggi. Sentirete il bisogno di muovervi.

Vergine

Non lasciate che la vostra mente sia presa da preoccupazioni minori. Siete stanchi e avete poca fiducia in voi stessi. Avete una carenza da colmare. Guardate al futuro!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Troverete un insospettato terreno d’intesa con qualcuno nel vostro entourage. Il giudizio era stato troppo precipitoso… Siete troppo duri con voi stessi e alcuni riferimenti sono segni evidenti di stanchezza. Il buon umore sarà onnipresente. però, e saprete mostrare sensibilità nei confronti di chi vi circonda. Ricambieranno il favore.

Scorpione

Vi attivate per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento oggi è spaventoso! È necessario trovare equilibrio in tutti i settori, fisico e mentale, attività e relax, per rimanere in sintonia con il vostro corpo. Cercate persone che condividono i vostri valori.

Sagittario

Una ventata di ottimismo vi spingerà in avanti. Evitate di prendere decisioni importanti. Vi serve relax: dedicatevi ai vostri passatempi preferiti. Qualunque cosa facciate, non date modo agli altri di giudicarvi, e ancor meno, di dirvi come dovreste vedere le cose.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 8 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non sforzatevi di mettere la maschera, basta essere onesti. Sarete costretti a mantenere un ritmo impostato da chi vi circonda, ma starete più che bene. Sentirvi utili vi eccita. Non fidatevi dei modi lusinghieri e artificiali di alcune persone, meritate di più.

Acquario

Sentirete un maggior senso di fiducia in voi, più a vostro agio in pubblico e più liberi di parlare. Il modo migliore per ricaricarvi oggi sarà il rilassamento mentale. Dedicatevi a un hobby artistico. Mostrate più chiaramente quali sono i vostri limiti.

Pesci

Presterete più attenzione a chi lo merita e dedicate la giusta cura all’alimentazione. Vi sentirete meglio! Sentite un grande bisogno di intimità e di coccole. Buon divertimento, allora!

Questo è l’oroscopo di oggi, 8 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

