L’oroscopo di venerdì 9 febbraio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni del giorno su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 9 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sole, Luna e Mercurio tifano spudoratamente per voi: vi restituiscono buonumore, serenità, entusiasmo e grinta. Al lavoro, in famiglia, con i vicini, avrete voglia di dire la vostra e non ammetterete compromessi. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. Siete in coppia? I vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno delusi.

Toro

Focus sul lavoro. Darete prova di saggezza se, cogliendo alcuni segnali, rimanderete a un giorno migliore richieste e rivendicazioni. Un desiderio da esprimere? Bypassare questa giornata, che si prospetta complicata per il cuore a causa di una temporanea crisi. Comunque non date per scontato che la partita sia persa in partenza: Venere vi ama e vi darà una mano.

Gemelli

La Luna Nuova in Acquario, nel nono Campo, vi regala una giornata entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Il diretto beneficiario di tanta buona sorte è senza dubbio il fronte sociale, vivacizzato da incontri piacevolissimi e belle sorprese. Se è vero quanto dice il proverbio che “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo! Il vostro ottimismo è la migliore presentazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Migliora la situazione rispetto ai giorni scorsi. Oltre a riprendere fiato, sentite la voglia di inseguire i vostri sogni. Certo, ma non dimenticate la realtà: la realtà non si dimentica affatto di voi e, scontrarsi con essa, può essere molto duro. La vostra relazione affettiva è passata indenne attraverso periodi ben più burrascosi. Dunque non temete, migliorate il dialogo col partner.

Leone

La Luna nell’opposto segno dell’Acquario, in compagnia di Mercurio, stuzzica il vostro naturale istinto focoso, generando tensioni e problemi. Se tenete al vostro lavoro, agite con intelligenza e fate immediatamente dietrofront su eventuali errori. Se tenete al vostro partner, tenete a freno la voglia di novità e d’avventura. Relax, con buone letture e massaggi calmanti.

Vergine

Luna Nuova nel vostro sesto Campo. Avvertirete la necessità di fare ordine attorno a voi: fare cambiamenti, modificare relazioni ormai giunte al capolinea, non più in grado di trasmettervi le emozioni desiderate. Limitate, se non riuscite proprio a farne a meno, il fumo, gli alcolici e le sostanze eccitanti. E diminuite anche il consumo di caffè. Rinnovate look e guardaroba.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna, amica, promette successi in società. Peccato che la persona amata non si dichiari d’accordo e si schieri apertamente contro di voi. Un duello stancante, che procederà a suon di punzecchiature e frecciatine. Perché non stabilite una tregua? Fortuna e inventiva vi permetteranno di proporvi con solide chance di successo in ambienti che potrebbero fare molto per voi.

Scorpione

Sotto il tiro della fase lunare odierna in Acquario, farete qualche bizza. Tensione e nervosismo vanno tenuti strettamente sotto controllo! Per non creare danni, fate particolare attenzione soprattutto nelle attività domestiche quotidiane. Passione e forza non mancano nei vostri sentimenti. Peccato però che il partner sia di cattivo umore. Dategli il tempo di rilassarsi.

Sagittario

Arrivare tardi a un appuntamento o dimenticare un impegno importante non è certamente da voi, eppure questo è ciò che oggi potrebbe accadere… Qualche inconveniente è da mettere in conto, ma niente di grave. Tutto ok sul fronte amoroso. Parlate a cuore aperto e con sincerità alla persona che amate, tenendo invece fuori tutti coloro che vorrebbero provare a interferire.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 9 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La settimana è iniziata con del lavoro arretrato. La confusione mentale e l’agitazione non vi aiutano: fate un bel respiro e rimboccatevi le maniche! Non mancheranno comunque le soddisfazioni, anche finanziarie, tali da confermare la validità delle vostre idee. Un successo di cui potete essere giustamente orgogliosi! Se darete all’amore una chance non ve ne pentirete.

Acquario

Con l’appoggio di Mercurio e Sole, la Luna nel segno vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra simpatia calamiterete l’attenzione di tutti. Giornata ideale per esprimere un desiderio: sicuramente si avvererà! Generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Molto sorpresi, ricambierete con identico slancio.

Pesci

Se avete un problema, una difficoltà oppure semplicemente volete sfogarvi ricordatevi che gli amici ci sono proprio per questo. Uno di loro saprà dirvi le parole giuste e darvi un consiglio appropriato! Serata rassicurante per l’amore, grazie a una ritrovata tranquillità che vi permetterà di guardare dentro di voi con obiettività per valutare la reale portata dei vostri sentimenti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 febbraio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay