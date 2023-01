Oroscopo del giorno del 9 gennaio 2023: ecco i segni più fortunati secondo le Stelle

L'oroscopo del giorno del 9 gennaio 2023: le previsioni per amore, fortuna e lavoro per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 9 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sfoderate le vostre doti migliori di organizzazione, precisione, fantasia, estro e vedrete che le soddisfazioni sul piano professionale arriveranno a frotte. Se ancora non lo avete fatto, aggiornate gli strumenti di lavoro, acquistando apparecchiature più moderne. L’amore è ok.

Toro

La quadratura lunare è sempre minacciosa, ma oggi non riesce a mettervi alle corde: riuscirete ad avere la situazione sotto controllo! A costo di urtare le pretese di qualcuno, mettete in salvo la vostra figura professionale rifiutando un incarico che non vi compete.

Gemelli

Avvertite forte il desiderio di evasione. È vero, la vita sociale vi chiama, ma dovete ancora sistemare un po’ di cose, prima di pensare a divertirvi; vi sentite in armonia con ciò che vi circonda, ambienti e persone. Scambi piacevoli vi arricchiscono e fanno bene al cuore!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata euforica, ricca di novità e di forti emozioni. Allegria nel cuore per molti di voi e incontri imprevedibili per i single e i più giovani. Dal vostro cappello a cilindro tirate fuori le migliori risorse: simpatia, adattabilità, spirito d’avventura!

Leone

Giornata magica, grazie alla bella presenza della Luna nel vostro segno: alzatevi presto e godetevene ogni opportunità. L’entusiasmo è il vostro carburante, amate la creatività del vostro lavoro e siete così motivati che vi trascinate dietro tutto lo staff. Bravi!

Vergine

Non vi mancano le energie, ma c’è il rischio di girare un po’ a vuoto. Il vostro problema sono sempre i nervi, che vanno bene se riuscite a scaricarli in attività di qualsiasi tipo, ma se la tensione non si esprime, vi corrode dentro, facendovi stringere troppo le mascelle.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La situazione professionale è più che soddisfacente, ma potreste ancora migliorarla con nuove iniziative. Più attenzione al settore sentimentale! Potrete trascorrere una serata insolita, insieme a persone simpatiche, che vi mettono a vostro agio.

Scorpione

Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano, pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione. Non perdete tempo a rimuginare sui torti subìti, guardate al futuro con serenità e ottimismo.

Sagittario

Siete un solido punto di riferimento per chi vi circonda; potreste essere chiamati a fare da pacieri in una questione delicata che coinvolge alcuni familiari. Guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 9 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Alla sveglia che suona reagite con uno sbadiglio svogliato. La Luna del giorno non vi aiuta, anzi contribuisce a demotivarvi. Giornata improduttiva: tanti progetti ma per ora irrealizzabili, le idee non si mangiano e i fondi mancano. Intanto però sognare fa bene, allontana la noia.

Acquario

Siete sempre aperti alle innovazioni, ma dovrete essere pronti anche a ritornare sui vostri passi, se capite che i tempi non sono maturi. Per quanto riguarda la vita affettiva, siete interessati a un legame poco impegnativo, che non limiti il vostro desiderio di libertà.

Pesci

Oggi siete la tranquillità in persona e vi viene da ridere guardando con superiorità chi tutt’intorno annega nel classico bicchiere d’acqua! Single o accasati che siate, il cielo promette occasioni per divertirvi e momenti spettacolari che rimarranno impressi nella memoria.

Fonte immagine: Quique da Pixabay