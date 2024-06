Oroscopo del giorno, ecco i segni fortunati del 9 giugno 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, domenica 9 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete più sulla difensiva del solito. Non mescolatevi con chiunque e mantenete la calma. Sforzo mentale, irrequietezza, bisogno di azioni costruttive: questi sono tutti motivi che possono causare un’immensa stanchezza.

Toro

Siete di animo giocoso e più rilassati. Il vostro ottimismo è di grande attualità. Siete in buona forma e sarete in grado di trasformarlo a vostro vantaggio in modo pratico. Avrete bisogno di fermarvi prima di essere completamente usurati.

Gemelli

Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione.

Leone

Sarete direttamente colpiti da un evento ufficiale. State costruendo le vostre speranze, avete fatto bene ad aspettare pazientemente. Il morale sta migliorando e vi state rimettendo da tutte le preoccupazioni. Relax.

Vergine

Riuscite a schivare alcuni problemi e ad accettare i vostri limiti. La vostra energia sta tornando ma assicuratevi di evitare lo stress causato dai dibattiti accesi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giove vi guida nella direzione giusta e avrete ispirazione per portare a termine le questioni attuali. Nonostante tendiate a pensare troppo, riuscite a mantenere una visione equilibrata. Prendete una boccata d’aria fresca, un modo alternativo per una fuga psicologica.

Scorpione

La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio.

Sagittario

Sapete che l’unione fa la forza e avete naso per le associazioni redditizie. Scendete a patti. Dovreste praticare uno sport di resistenza per trovare un migliore equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 9 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un grande aiuto è in arrivo, e si dimostrerà di grande utilità. State in gran forma, e questo vi spingerà a vivere ciò che volete fare. Vi ritroverete con meno energia per affrontare cose importanti. Prendete le cose con calma.

Acquario

Vi giungono buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi.

Pesci

Ci sono accordi da dirimere e scelte da effettuare senza aspettare oltremodo. Siete pronti! Avete un disperato bisogno di vacanze e di trascorrere un po’ di tempo da soli, per fare un bilancio.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay