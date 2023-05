Oroscopo di oggi, giovedì 25 maggio: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi, giovedì 25 maggio. Ecco cosa prevedono le stelle per i dodici segni zodiacali per amore, lavoro e vita quotidiana.

Ariete

Luna seduttiva, fantastica, produttiva, in trigono al vostro segno. Simpaticone anche Marte che vi fornisce grinta ed energie da convogliare nel settore lavorativo, se è questo quello che più vi interessa. I pianeti dell’amore, invece, vi trascineranno sull’onda dell’armonia ritrovata nei vostri rapporti sentimentali. Brillanti performance nello sport e in camera da letto.

Toro

Armarvi di prudenza e buonsenso per distinguere le proposte interessanti da quelle aleatorie è d’obbligo, con questa Luna in Leone, per di più quadrata a Mercurio. Se proprio il gioco si farà pesante, in casa o al lavoro, potete sempre far ricorso, con tempismo, alla vostra astuzia, alla vostra indiscussa abilità. Siate aperti e sinceri con i vostri figli e con il vostro partner.

Gemelli

L’occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate: non fatevela scappare e, soprattutto, non sprecatela mostrandovi pretenziosi e cercando di avere sempre di più… Il cielo affettivo sprizza di serenità per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Ma neppure i single possono lamentarsi: gli incontri che state facendo potrebbero rivoluzionare la vostra vita!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna in secondo Campo, quello dei soldi, delle sicurezze; disturba la quadratura con Mercurio. Potrebbe indicare una spesa imprevista per vostro figlio, un’entrata di denaro posticipata, un affare che non siete riusciti a portare a termine. Procedono bene, come desiderato, il settore professionale e quello sentimentale. Cena a casa vostra con i voostri amici del cuore.

Leone

Cielo importante per il Leone. Luna e Marte transitano nel vostro segno, mentre il Sole, governatore del Leone, transita in Gemelli. Il vostro acume psicologico potrebbe sembrare quasi prodigioso. leggerete persone situazioni come fossero libri aperti con i vantaggi che immaginerete. Bene amore e vita di coppia. Possibili intoppi al lavoro per chi ha un’attività autonoma.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gira tutto alla perfezione oggi, con la Luna leonina. Avanzate con forza e determinazione, la vita professionale riprendere a girare come sempre, nonostante i problemi e qualche intoppo (Mercurio è defilato nel dodicesimo Campo). Buone notizie dal fronte amoroso. Nelle vostre mani il partner sarà malleabile come cera: mostrerà solo passione e tanta voglia d’amore.

Scorpione

Giornata no, in parte per la Luna allo Zenit, in parte per Mercurio opposto in Toro. Nel mirino la comunicazione, i rapporti privati e sociali. Al lavoro non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, e procedete con fiducia e costanza nei vostri progetti. In coppia spazio alla complicità, ai progetti per il futuro, alla voglia di divertimento, di raccontarvi la vostra giornata lavorativa.

Sagittario

La Luna in Leone assomiglia a una provvidenziale boccata d’ossigeno in mezzo al guazzabuglio dei vostri istinti sempre più accesi e combattivi. Sul fronte professionale saprete far valere il vostro fascino e convincere chiunque che state facendo tutto il possibile al meglio delle vostre capacità. Grande attrazione col partner: ottima complicità, tenerezza e romanticismo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 25 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Perturbazioni improvvise e ripetute graveranno sulla vostra comunicazione, un po’ a tutti i livelli: non riuscirete a essere chiari come vorreste, farete confusione, sarete distratti e approssimativi. Arrabbiarvi non servirà a nulla, neppure a cercare di attribuire a chiunque altro colpe che, in realtà, sono vostre. Rallentate i ritmi quotidiani, rimandate qualche impegno.

Acquario

Non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere o le strategie da seguire: avvertite stanchezza e la situazione planetaria odierna è piuttosto critica, destabilizzante. Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco! I rapporti amichevoli e sentimentali vanno gestiti senza dare niente per scontato.

Pesci

Una questione d’ordine burocratico o fiscale vi costringe ad ingranare la retromarcia e a fare un passo indietro. Vietato sbuffare! La vostra ben nota insofferenza verso le cose di poco conto dovrà scendere a patti e adeguarsi. In campo amoroso, sviluppate le qualità necessarie all’armonia del rapporto, come la completa sincerità, la stima e la fiducia nella persona amata.