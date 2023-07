Oroscopo del giorno, martedì 18 luglio: Leone ottimista, Acquario “affaticato”

Oroscopo di oggi, martedì 18 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, martedì 18 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna, Mercurio e Venere oggi si trovano nel segno amico del Leone e valorizzano il vostro desiderio di indipendenza e di libertà. La vita di relazione sarà favorita e anche i rapporti di lavoro potrebbero rivelare un aspetto più goliardico e intimo rispetto al solito.

Toro

Le quadrature dei pianeti in Leone vi guasteranno un po’ l’umore, togliendo smalto ai vostri pensieri e alle vostre intenzioni. Non pensate troppo a quello che non avete realizzato e soprattutto non colpevolizzatevi. Avete fatto tutto quello che avete potuto, con onestà.

Gemelli

I diversi pianeti presenti nel segno amico del Leone vi invitano a buttarvi a capofitto nelle novità: del resto le attendevate da tempo! Il calore estivo infiamma anche il vostro animo e soprattutto il vostro cuore: lasciatevi andare alle vostre emozioni!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il Sole si trova nel vostro segno in questo periodo, e da questa posizione armonica vi invia ottimi influssi, utili a rafforzare la vostra autostima, che negli ultimi tempi era calata un po’. Riceverete degli apprezzamenti importanti da una persona cara.

Leone

La vostra gioia di vivere oggi è aumentata a dismisura dalla presenza della Luna nel vostro segno. L’ottimismo è un ottima medicina che risolleva l’anima e il corpo. Durante la giornata di oggi avrete la possibilità di passare momenti divertenti con gli amici.

Vergine

Evitate per quanto possibile le discussioni. Oggi non siete infatti in grado di farvi valere e rischiereste di farvi mettere i piedi in testa. L’opposizione di Saturno e di Nettuno in Pesci vi rende troppo insicuri per poter far sentire perbene la vostra voce.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna si trova oggi nel segno amico del Leone e vi segnala che è arrivato il momento di battere cassa nel senso di riscuotere finalmente successo e complimenti, così come meritate. Per troppo tempo le persone non si sono accorte di voi, sbagliando.

Scorpione

Una brutta delusione potrebbe spingervi a chiudere la porta del vostro cuore. Non fatelo! Sicuramente la dissonanza della Luna e di Venere in Leone non descrive un bel momento dal punto di vista sentimentale ma non c’è motivo per privarsi delle emozioni.

Sagittario

Oggi la Luna presente nel segno amico del Leone vi incoraggerà a fare un passo importante verso la persona che amate. Probabilmente il partner si aspettava questa mossa da parte vostra già da tempo ma l’importante è che adesso voi sentiate che è il momento giusto.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 18 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Marte si trova nel segno amico della Vergine e questo non può che voler dire passione, entusiasmo ed energia ai massimi livelli. Potrebbe essere il momento giusto per cominciare una nuova relazione molto appassionata o se siete già impegnati per ritrovare l’intesa con il vostro partner.

Acquario

Farete molta fatica quest’oggi a causa dell’opposizione della Luna nel segno del Leone. Poca energia per voi e poca voglia di interagire con gli altri: cercherete di isolarvi per recuperare le forze, ed in effetti è la cosa migliore che possiate fare.

Pesci

L’opposizione di Marte nel segno della Vergine renderà la vostra giornata particolarmente turbolenta. Potete scaricare questa energia dedicandovi anima e corpo al lavoro, oppure allo sport; sono possibili anche discussioni animate, nelle quali vi consiglio di essere diretti e sinceri.