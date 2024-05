Oroscopo dal 20 al 26 maggio 2024, ecco come andrà l’ultima settimana di maggio

Diversi i transiti in Gemelli questa settimana: il 20 toccherà al sole, seguito il 23 da Venere e il 26 da Giove.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

L’oroscopo dal 20 – 26 maggio vedrà aprire la settimana con il Sole in Gemelli: comincia, dunque, un periodo in cui apprendere e valutare più opzioni. Questo splendido Sole sarà raggiunto dopo appena tre giorni, il 23 maggio, da Venere che inaugura una stagione di ricerca di stimoli, soprattutto nelle persone.

Nella stessa giornata avremo una bellissima Luna Piena in Sagittario: le nostre convinzioni potrebbero cambiare. La settimana si concluderà, il 26 maggio, con il passaggio di Giove in Gemelli: la curiosità fa da padrona, ma sono da valutare bene le opzioni che si hanno a disposizione e non farsi confondere le idee.

Oroscopo della settimana 20 – 26 maggio 2024

Ariete

Marte nel tuo segno viene raggiunta da Venere a favore questa settimana, caro Gemelli: cosa vuoi di più? Autostima al top.

Toro

I transiti dei segni in Gemelli arriveranno nella seconda metà della settimana, dunque caro Toro approfitta di questi ultimi giorni.

Gemelli

Giove e Venere nel tuo segno svolteranno il tuo mese e ti renderanno irresistibile. Avanti tutta, Gemelli, tutti cadranno ai tuoi piedi.

Cancro

Hai ancora Marte contro, Cancro, e questo ti renderà una lagna indiscutibile. Prova a non lamentarti sempre.

Leone

L’amore è nell’aria, Leone! Ma tu sei freddo e anche un po’ scostante. Meglio nel weekend: ti scioglierai.

Vergine

Goditi questa settimana, piccola Vergine, perché sarà l’ultima di “pace”. Dalla prossima, infatti, con Giove e Venere a sfavore non avrai scampo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Marte è ancora a sfavore purtroppo per te, Bilancia, e ti lascia a secco di energie. Recupererai nelle prossime settimane.

Scorpione

L’intransigenza fa da padrona alla tua settimana caro Scorpione, per fortuna da domenica Giove passerà in Gemelli e non sarà più in opposizione. Vedo l’inizio della risalita.

Sagittario

Goditi quest’ultima settimana di calma e affetto, Sagittario, perché dalla prossima con Giove e Venere a sfavore non sarà più così semplice.

Capricorno

Questa settimana non hai voglia di essere sempre il primo della classe come fai sempre. Hai bisogno di un momento di stop: prenditelo.

Acquario

L’amore questa settimana non è nei tuoi piani, Acquario, ma ciò non ti preoccupa. La prossima settimana forse andrà meglio.

Pesci

Questa settimana ti senti schiacciato, quasi soffocato. Non preoccuparti, è solo Saturno! Tranquillo, andrà meglio.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay