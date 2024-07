Oroscopo dal 22 al 28 luglio 2024, ecco come andrà la quarta settimana di luglio

La settimana inizierà con ben due transiti nella stessa giornata, quella del 22 luglio. Il Sole sarà in Leone e Mercurio si troverà quadrato ad Urano.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio 2024, prevede ben tre transiti interessanti per i dodici segni zodiacali.

La settimana inizia con una bella doppietta. Il 22 luglio, infatti, ci sarà il Sole in Leone: la giornata perfetta per rendersi protagonisti. Nella stessa giornata Mercurio sarà quadrato a Urano, un’occasione per esprimere un’opinione contraria o impopolare solo per creare scompiglio.

Nel weekend, invece, e precisamente il 26 luglio, Mercurio sarà in Vergine: si vedranno le cose con oggettività.

Oroscopo della settimana 22 – 28 luglio 2024

Ariete

L’energia attraverserà i tuoi cieli per tutta la settimana, caro Ariete. Hai voglia di uscire, divertirti e conoscere gente. Non essere troppo impetuoso.

Toro

La settimana inizia un po’ in salita, quasi in maniera scomoda. Nel weekend la situazione migliorerà: riuscirai a risolvere le cose con maggior lucidità.

Gemelli

Marte ti dà un’energia e una vitalità incredibili, incrementate dal Sole in Leone: le tue idee si concretizzeranno.

Cancro

Questa è una settimana serena per te, caro Cancro. Vivrai la tua quotidianità con tranquillità, al massimo ti concederai qualche spunto di riflessione, ma zero stress.

Leone

Il tuo cielo è pieno zeppo di pianeti a tuo favore: gioia e divertimento faranno da padrone. L’unica cosa che dovrai attenzionare è l’impeto, non esagerare con i modi.

Vergine

Marte in opposizione rende vano ogni tuo sforzo. Mercurio, però, nel weekend, porterà maggiore organizzazione.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Versatilità è la parola d’ordine di questa settimana: diversi pianeti sono a tuo favore e ti danno la grinta giusta per adattarti ad ogni situazione.

Scorpione

Il mood delle scorse settimane non ti abbandona: è tutto una continua sfida, ma forse adesso sei un po’ stanco. Sembra che una piccola tregua possa arrivare intorno a venerdì.

Sagittario

Nonostante il Sole in Leone che ti infonde energia, questa settimana i tuoi nervi potrebbero essere messi a dura prova, colpa di Marte in Gemelli.

Capricorno

Organizzazione è la parola d’ordine della tua settimana: neanche un piccolo dettaglio potrà sfuggirti, capacità di analisi al massimo. Non abbandonarti alla criticità però, mantieni la mente attiva.

Acquario

Questa settimana ti sentirai in bilico tra drammi esistenziali e grinta da vendere: prova a non cadere!

Pesci

Settimana impegnativa per voi, cari Pesci: Marte vi farà andare in pappa il cervello con tutto quello che eleborerà.

