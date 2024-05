Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024, ecco come andrà la settimana

Si spostano nel segno dei Gemelli Venere insieme a Giove. Attesi quindi dialoghi e divertimento.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

La settimana dal 27 maggio al 2 giugno sarà caratterizzata da energie sociali, piene di vita ed espansive. Si spostano nel segno dei Gemelli Venere insieme a Giove. Attesi quindi dialoghi e divertimento. Nell’ultima decade del segno del Toro si congiunge a Urano il pianeta del pensiero e del dialogo: Mercurio. Tante idee brillante senza filtri.

Oroscopo della settimana 27 maggio – 2 giugno 2024

Ariete

Fase particolare per l’Ariete con la Luna in aspetto dissonante e allo stesso tempo Giove, Marte, Sole e Venere attivi. Sarà un frangente di forza: approfittate dei piani messi appunto nelle ultime giornate che in estate decolleranno.

Toro

La Luna favorevole sarà positiva e regalerà un inizio settimana dalle buone intuizioni. Sono momenti di mutamenti intensi e il rischio sarà considerevole per quanti resisteranno al cambiamento.

Gemelli

Una buona intuizione potrebbe aiutarvi considerando la Luna attiva. Nell’ultima fase della settimana la stessa Luna contraria è possibile sia causa di spossatezza.

Cancro

L’opposizione della Luna bisogna essere considerata: siate cauti e sfruttate al meglio gli appuntamenti. L’ultima parte della settimana sarà ideale per chiarirsi nelle discussioni.

Leone

Nella seconda parte della settimana recupererete positivamente la Luna opposta dei primi giorni. Il weekend sarà promettente per i vostri rapporti amorosi,

Vergine

Non innervositevi nel fine della settimana e cercate di vivere i momenti difficili con freddezza. La Luna opposta tedierò la vostra pazienza ma non mollate,

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Nonostante un’iniziale Luna dissonante ritroverete la pace ma attenzione: non pentitevi di situazioni chiuse. Atteso un fine settimana di stanchezza e nervosismo.

Scorpione

Possibile stress per la Luna in quadratura: rallentate e attendete il termine della settimana per recuperare e pensare ai progetti e ai dissidi.

Sagittario

Luna in posizione migliore e positività anche se i pianeti in Gemelli potranno tentare di cogliervi in fallo: non discutete. Il weekend sarà dedicato a recuperare la serenità

Capricorno

La Luna sarà quasi subito nel vicino Acquario. Chiaritevi, pensate ai rapporti e dedicate tempo a risolvere questioni importanti.

Acquario

Molte iniziative e tante occasioni, lasciate da parte i vostri pensieri tormentati. Ritornate a mettervi in ballo.

Pesci

Confusione nonostante la Luna favorevole: siate calmi nei sentimenti e nel lavoro. Non siate precipitosi. Il fine settimana sarà più energico.

Immagine di repertorio da Pixabay