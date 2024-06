Oroscopo dal 3 al 9 giugno 2024, ecco come andrà la prima settimana di giugno

a Luna Piena del 4 giugno in Sagittario sarà un'occasione per guardarsi dentro e mandar via alcuni preconcetti, in modo da potersi aprire a nuove prospettive e iniziative.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Il quadro astrale della prima settimana di giugno, che va dal 3 al 9, non è portatrice di grandi transiti e cambiamenti. L’unico avrà luogo nei primissimi giorni della settimana, precisamente il 4, quando ci sarà la Luna Piena in Sagittario.

Come ben sappiamo, la Luna Piena porta con sé momenti di introspezione e consapevolezza. In particolare, la Luna Piena del 4 giugno in Sagittario sarà un’occasione per guardarsi dentro e mandar via alcuni preconcetti, in modo da potersi aprire a nuove prospettive e iniziative.

Oroscopo della settimana 3 – 9 giugno 2024

Ariete

La calma non ti è mai appartenuta, e questo lo sappiamo bene, ma questa settimana sarà veramente impossibile fermarti: energia, vitalità e voglia di fare faranno da padrone.

Toro

In amore qualcosa scricchiola, Toro, ma tu sei sempre così allegro e gioviale che non ci fai nemmeno caso. In compenso hai sempre voglia di divertirti: non frenarti.

Gemelli

Che dire Gemelli, la tua stagione è iniziata e si vede eccome! Sei brillante e super attraente, chi potrà resisterti?

Cancro

Marte a sfavore non aiuta il tuo animo sensibile, caro Cancro. Ti sentirai sconfortato e verrai assalito dai sensi di colpa, ma non preoccuparti: andrà meglio.

Leone

Il cattivo umore delle scorse settimane sembra farti recuperare tutto d’un fiato, Leone! Sei un mix di energia e sensualità: avanti tutta!

Vergine

Cara Vergine, mi dispiace deluderti, ma anche questa settimana non sarà delle migliori. Tra i pianeti in opposizione arriva anche Mercurio, dominante del pensiero. Prenditi del tempo.

Bilancia

Ancora un po’ di pazienza, Bilancia, e riprenderai ad essere quella di sempre. Per questa settimana devi ancora stringere i denti.

Scorpione

La voglia di socializzare e stare tra la gente probabilmente l’hai rinchiusa in un cassetto. Durante questa settimana non hai voglia di cercare ed essere cercato, preferisci stare per conto tuo.

Sagittario

Diversi pianeti contro questa settimana, Sagittario. L’unico a favore è Marte, che in una situazione così precaria potrebbe farti impuntare su iniziative di cui potresti pentirti. Pondera.

Capricorno

Mio caro Capricorno, questa settimana il compromesso non sarà affar tuo. Non riesci a trovare una quadra e questo ti sfianca.

Acquario

Le giornate calme e tranquille non ti appartengono e fortunatamente questa settimana avrai così tanta energia in corpo da riuscire a fare tutto quello che vuoi. Mandi positive vibes anche solo guardandoti.

Pesci

Questa settimana i pianeti in opposizione non ti lasciano scampo! Giove, Saturno, Mercurio e Venere ti faranno sentire solo e sconsolato. Non andare in paranoia.

Immagine di repertorio da Pixabay