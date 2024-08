Oroscopo dal 5 all’11 agosto 2024, ecco come andrà la seconda settimana di agosto

Tre i transiti principali, di cui uno l'otto agosto, quando Mercurio si troverà congiunto a Venere. Attenzione: è anche una giornata portale!

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 5 all’11 agosto 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2024 vedremo principalmente tre transiti.

La settimana inizia il 5 agosto con due transiti particolare nel segno della Vergine. Venere e Mercurio retrogrado in Vergine aprono la settimana. Il passaggio di Venere porta autocritica positiva, uno sprint in più per migliorarsi. Mercurio retrogrado invece apre un periodo particolare, fatto di contrattempi ed eventuali ripensamenti.

L’8 agosto, invece, Mercurio si troverà congiunto Venere. Ci si apre ai chiarimenti. Quella dell’8 agosto sarà, inoltre, una giornata portale: 8/08/2024 (2+2+4=8), ritroviamo per tre volte il numero 8.

Oroscopo della settimana 5 – 11 agosto 2024

Ariete

Una settimana all’insegna del gioco e del divertimento ti aspetta, caro Ariete. Nessun particolare intoppo in vista.

Toro

Strano, ma vero, caro Toro. Questa settimana infonderai pace e serenità come poche persone. Sii il punto di riferimento degli altri.

Gemelli

Energia è la tua parola della settimana. Ne hai da vendere, tanto che vorresti fare tutte le cose che non hai potuto fare fino ad ora.

Cancro

Dubbi e insicurezze non mancano, caro Cancro, ma potrebbero essere spazzate via da un’ondata d’amore e di affetto.

Leone

Dopo una settimana, la scorsa, all’insegna della passione questa volta ti tocca riposarti. Dai tregua al tuo piccolo cuoricino.

Vergine

Venere nel tuo segno ti rende propensa come non mai all’amore. Peccato che Marte a sfavore ti faccia dire ciò che pensi senza razionalizzare un attimo. Attenzione alle parole.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 5 all’11 agosto 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

La situazione migliora di settimana in settimana, cara Bilancia. In questa seconda settimana di agosto non mancheranno riflessioni profonde, ma la passione sarà dominante.

Scorpione

Scorpione, puoi tirare un sospiro di sollievo. Torni a respirare e a riprenderti un po’ la tua vita.

Sagittario

Questa settimana, caro Sagittario, sarà tra le più piatte dell’anno. Non avrai voglia di far nulla, resterai impassibile ad attendere che la vita scorra. Non è da te!

Capricorno

Finalmente un po’ di tregua, Capricorno! Questa settimana sarai dolce e “morbido” come mai nella tua vita: evviva!

Acquario

La parola della tua settimana, caro Acquario, è vittoria. Hai moltissime energie, ma vuoi spenderle solo per portare a compimento qualcosa. Avanti tutta!

Pesci

La tua voglia di fare festa e socializzare è pari a zero, faresti volentieri a meno del contatto con le persone, anche quello più banale.

