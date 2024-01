Oroscopo dall’8 al 14 gennaio 2024, ecco come andrà la seconda settimana dell’anno

Luna nuova e Mercurio in Capricorno : ecco come andrà la seconda settimana dell'anno per i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

In questa seconda settimana di gennaio del nuovo anno, due saranno i transiti fondamentali: l’11 gennaio ci sarà la Luna Nuova in Capricorno, promettente per definire un piano per il mese successivo: è il momento per gettare le basi di grandi progetti.

Dal 14 gennaio, inoltre, Mercurio passa in Capricorno: si torna a pensare in maniera concreta.

Oroscopo della settimana 8 – 14 gennaio 2024

Ariete

Il guerriero dello zodiaco questa settimana si sente un po’ sotto tono. Questo, però, non deve metterti in allarme: Venere e Mercurio a favore ti fanno apprezzare molto di più i momenti più introspettivi: anche una semplice chiacchierata sarà accolta con piacere.

Toro

Quadro astrale decisamente positivo per te, caro Toro! Giove e Marte a favore fanno filare tutto liscio, l’unico neo? Il ritorno alla routine.

Gemelli

Un po’ lenta e sotto tono questa settimana per te, Gemelli: non hai voglia di condividere idee e progetti, anche perché forse non riesci nemmeno a pensarle. Forte la sensazione di non riuscire a sopportare niente e nessuno.

Cancro

Nonostante Saturno a favore, che ti rende determinato e sicuro di te, questa luna nuova nel segno del Capricorno non ti trova preparato. Marte e luna nuova in opposizione ti fanno sentire come se fossi già in ritardo nel fare un vero e proprio elenco delle priorità: necessario prendersi il proprio tempo.

Leone

Venere è splendidamente a tuo favore da inizio gennaio 2024: il buon proposito è sì, di amare, ma soprattutto di essere amato, che si sa che per te è fondamentale.

Vergine

Marte e la luna nuova nel segno del Capricorno sono entrambi a tuo favore questa settimana: è il momento giusto per programmare e progettare, esattamente come ti vuole Saturno contro.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Ti scoccia dover tornare ad occuparti dei tuoi doveri e anche di quelli degli altri, eh sì, è questo il tuo destino. Preferiresti abbandonarti ai piaceri, senza bisogno di guardare l’orologio.

Scorpione

Sfrutta questa luna nuova a tuo favore proprio per progettare le prossime settimane: farai vedere molto di più la tua determinazione e questo ti renderà abbastanza soddisfatto.

Sagittario

Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno sono il modo migliore per iniziare l’anno: se poi ci si mette anche Mercurio, non mancherà lo stimolo intellettuale, a cui non puoi proprio rinunciare.

Capricorno

Con Marte nel segno affronterai in maniera positiva anche la luna nuova nel tuo segno zodiacale. Sarà, inoltre, un momento di grande introspezione ma, con Venere che stimolerà la tua sensibilità, non hai nulla da temere.

Acquario

Finalmente la situazione sembra essersi calmata: sei sicuro di essere sulla strada giusta, almeno quella eticamente più giusta per te.

Pesci

Saturno nel vostro segno zodiacale vi appesantisce con responsabilità ed ansia da prestazione: inoltre, Venere e Mercurio rendono difficile da capire sia ciò che vi succede che quello che sentite.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay