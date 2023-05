Orrore in Abruzzo: lupo aggredisce donna e fugge via con il suo cagnolino tra le fauci

Il complicato rapporto tra animali selvatici e uomini fa registrare un altro grave episodio.

Roba da film dell’orrore ciò che accade in Abruzzo, dove un lupo, in pieno centro a Palombaro in provincia di Chieti, ha aggredito un cane al guinzaglio della sua padrona. Nadia Terenzi, questo il nome della donna è ancora sotto choc per l’accaduto. Era uscita a passeggio col suo cagnolino quando improvvisamente un lupo l’ha attaccata con l’unico intento di predare il cane.

La dinamica

Il disperato tentativo della 56enne di fare desistere l’animale ha però causato nient’altro che la sua reazione, culminata con la caduta per terra della donna e la presa stretta tra i denti del cagnolino. Lungo il percorso della fuga, tra i vicini boschi, macchie di sangue ovunque che fanno pensare che l’abbia divorato.

Forestali operativi

Sono stati chiamati i Forestali, i carabinieri di Palombaro, il 118, i sanitari della Asl e avvisato l’Ente Parco Nazionale della Majella. Nel frattempo la donna aggredita è stata portata al Pta di Casoli poi trasferita al pronto soccorso di Lanciano. Nella caduta si è fatta male al ginocchio e ad un polso ed è stata sottoposta a esami radiologici.