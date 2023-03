Orrore in famiglia: mamma uccide tre figli e ne ferisce altri due

Una madre ha accoltellato a morte i suoi tre bambini, ferendo gravemente gli altri due: la tragedia è accaduta negli Stati Uniti

Orrore in una famiglia del Texas, negli Stati Uniti.

Una mamma, infatti, ha accoltellato a morte tre dei suoi figli, ferendone altri due.

La tragedia è avvenuta a Italy, città della contea di Ellis.

L’omicida si chiama Shamaiya Hall, di 25 anni: le vittime erano tutti bambini in età da scuola primaria.

I piccoli sono stati trovati morti all’interno della loro casa, nei pressi della Stafford Elementary School, mentre altri due sono stati trasportati in gravissime condizioni in elicottero in ospedale.