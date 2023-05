Orrore in Sudafrica, giraffa attacca mamma e figlia: morta bimba di 1 anno

La donna, guida all'interno di un parco in Sud Africa, ha subito la perdita più grave ad opera di un animale solitamente pacifico.

Solitamente, a fare notizia per attacchi mortali, in luoghi selvaggi come quelli che caratterizzano l’Africa, sono leoni, coccodrilli, ippopotami ed elefanti. Motivo per cui fa specie e impressiona tanto che, ad uccidere una bimba di un anno e a rendere paralizzata nella parte inferiore la sua mamma, sia stata una giraffa inferocita. Nicole Panos, questo il nome della donna attaccata assieme ai suoi due figli (per il fratellino di 4 anni della sfortunata vittima nessuna conseguenza) dal quadrupede al Kuleni Game Park, in Sud Africa, lo scorso ottobre.

Mamma impavida

Lei, che ha fatto di tutto pur di proteggere i suoi bambini, la piccola Kaia di un anno e Kayden di quattro anni, ha visto la sua creatura più piccola ferita mortalmente. Traumi gravi anche per la mamma 25enne, paralizzata nella parte inferiore del suo corpo.