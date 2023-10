Orrore in un villaggio turistico, bimba abusata: indagato animatore

Un 38enne di origini siciliane è accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino di un villaggio turistico in cui lavorava.

Un 38enne di origini siciliane è accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino di un villaggio turistico in cui lavorava come animatore nella zona di Capo Vaticano in Calabria. Il soggetto è indagato piede libero dalla Procura di Vibo Valentia con l’imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne. L’accaduto risale alla mattina del 24 agosto. Nella giornata di ieri la piccola, originaria di Bologna, che si trovava in vacanza in Calabria con la famiglia è stata sentita in forma protetta in un’udienza d’incidente probatorio per ricostruire quanto avvenuto. I genitori della giovanissima hanno sporto denuncia.

Alcune ipotesi sui fatti accaduti

L’uomo avrebbe adescato la bimba grazie a una scusa convincendola a seguirlo in un piccolo spogliatoio. Nella struttura l’avrebbe molestata. Nel momento in cui la minore ha compreso quanto era accaduto ha allertato i familiari. A quel punto i parenti hanno chiamato i Carabinieri. La Procura ha disposto l’acquisizione delle immagini delle telecamere del villaggio. Sono stati sentiti alcuni testimoni: gestori e altri dipendenti del luogo. La minorenne è stata ascoltata con il supporto di un psicologo e affiancata dai legali dei genitori. L’individuo sarebbe stato licenziato.