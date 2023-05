Orsi in Italia, spray al peperoncino per difendersi: arriva l’ok del governo

Nella riunione del governo con la maggioranza dedicata al decreto sulla PA, è arrivato il via libera dell'esecutivo.

Lo avevano richiesto in tanti lo spry al peperoncino, arma innocua ma, stando elle esperienze provenienti da altri Paesi, estremamente utile quando si è attaccati dagli orsi. Il governo, per molti con colpevole ritardo, ha detto sì. Da oggi, anche in Italia, durante le passeggiate nei boschi popolati dai plantigradi, in caso di necessità si potrà utilizzare lo spry al peperoncino anti orso.

La riunione

Nella riunione del governo con la maggioranza dedicata al decreto sulla PA, è arrivato il via libera dell’esecutivo agli emendamenti di Lega e Fdi che autorizzano i forestali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige di usare il cosiddetto spray al peperoncino per difendersi dagli attacchi degli orsi.