E' quanto accaduto nel cortile della scuola elementare di Zela, in West Virginia

Il preside apre un cassonetto per ritrovarsi di fronte un orso. E’ quanto accaduto nel cortile della scuola elementare di Zela, in West Virginia. L’uomo, terrorizzato, fugge via, così come l’animale che, di corsa, si allontana. Il video della scena è stato postato sulla pagine Facebook dell’istituto.