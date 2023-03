Sanità, arrivano gli specializzandi all’ospedale Sant’Elia. Volo: “Miglioreremo qualità”

L'assessore Volo annuncia l'arrivo di giovani medici specializzandi all'ospedale Sant'Elia: "Accordo in definizione con Palermo".

“Nessun indebolimento dei servizi sanitari nella provincia di Caltanissetta, ma anzi un potenziamento della capacità di erogazione di prestazioni all’interno dell’ospedale, grazie anche alla presenza di giovani specializzandi”.

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, interviene sulle questioni sollevate negli ultimi giorni nella provincia di Caltanissetta e annuncia alcune novità.

Specializzandi, Volo: “Accordo in fase di definizione”

“Con l’aumento delle borse di studio per la specializzazione in area medica, finanziate dalla Regione – spiega l’assessore Volo – è in fase di definizione con l’Università di Palermo un accordo che prevede di destinare un certo numero di specializzandi ancora da definire, appartenenti a tutti gli anni di corso e a tutte le discipline, proprio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’obiettivo è quello di offrire più servizi all’utenza e decongestionare i flussi, migliorando la qualità”.

Confermato anche l’impegno ad avvalersi del Cefpas per la formazione sanitaria. “Abbiamo in programma nuove attività formative rivolte a tutti i dipendenti delle aziende sanitarie e ospedaliere – aggiunge l’assessore Volo – su molti fronti, a partire da un percorso di rafforzamento e miglioramento del rapporto tra corpo sanitario e utenza”.