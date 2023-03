Osservatorio trasporto aereo, Aricò: «Consumatori rappresentati dal Cncu»

Botta e risposta tra il presidente regionale del Codacons, Giovanni Petrone, e l'assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò

«Le dichiarazioni del presidente regionale del Codacons sorprendono per il tono e il contenuto. La Regione Siciliana, infatti, non ha escluso nessuno dall’Osservatorio sul trasporto aereo». Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, rispondendo alle affermazioni del presidente regionale del Codacons, Giovanni Petrone.

«Nel decreto di istituzione dell’organismo, infatti, abbiamo inserito il Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti), organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale: l’ente di tutela dei consumatori più istituzionale e rappresentativo che esista in Italia, di cui il Codacons fa parte – ha aggiunto Aricò – Abbiamo voluto creare un organismo snello e non elefantiaco, con l’obiettivo di procedere celermente. In realtà ci saremmo aspettati un plauso e non una critica. Ma ce ne faremo una ragione».