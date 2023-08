Di padre in figlio: Miroslav Mihajlovic diventa allenatore come papà

Miroslav Mihajlovic ha iniziato ufficialmente la sua carriera da allenatore: "Papà Sinisa, farò di tutto per renderti orgoglioso"

Di padre in figlio.

La passione che si tramanda, iniettata nel dna, al di là di ogni limite spazio-temporale.

Miroslav Mihajlovic, uno dei figli dell’indimenticato Sinisa, ha iniziato la carriera del padre conseguendo il patentino da allenatore base.

Ha da poco ricevuto il diploma Uefa C, il primo passo verso una carriera in panchina. Miro, 23 anni, potrà allenare le squadre giovanili, Primavere escluse. Scontato il pensiero a quanto ha dato al calcio, in campo e da tecnico, papà Sinisa, il cui ricordo rimane bene impresso nella mente di tutti gli appassionati, a prescindere dal tifo.

Il messaggio a papà Sinisa: “Papà, cercherò di renderti orgoglioso”

Miroslav ha voluto dedicargli delle parole bellissime sui social, subito dopo aver conseguito il suo primo traguardo da allenatore: “Caro papà, sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione, cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so che da lassù mi guarderai e mi darai la forza come hai sempre fatto”.