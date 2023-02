Pala eolica in fiamme nel Trapanese, fumo nero visibile anche a chilometri di distanza

Ancora da comprendere le cause delle fiamme che hanno interessato la pala eolia in provincia di Trapani. Accertamenti in corso.

Un incendio si è verificato oggi pomeriggio in provincia di Trapani, tra le località di Castelvetrano e Paceco. Il rogo, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato una pala eolica presente poco distante da una diga ubicata vicino Castelvetrano.

Pala eolica in fiamme, accertamenti in corso

Le fiamme dalla pala eolica si sarebbero sollevate a causa di un’esplosione, la cui natura non sarebbe stata ancora accertata.

Il rogo ha causato una nube nera che è rimasta visibile per diversi minuti in cielo, anche a numerosi chilometri di distanza dall’accaduto. Sono in corso accertamenti per comprendere meglio cosa possa essere accaduto.