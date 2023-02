Palermo, 23 convocati per il Sudtirol: Valente e Verre indisponibili

Non saranno disponibili per la gara Nicola Valente (affaticamento muscolare) e Valerio Verre (sindrome influenzale con stato febbrile)

Il Palermo prosegue gli allenamenti in vista della partita di serie B in casa del Sudtirol. Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini ha reso nota la lista di calciatori convocati per la lunga trasferta. La gara avrà inizio alle ore 14. Non saranno disponibili per la gara Nicola Valente (affaticamento muscolare) e Valerio Verre (sindrome influenzale con stato febbrile).

I convocati

Questi i calciatori rosanero convocati: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini.