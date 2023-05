Palermo, 32 kg di droga nel cofano dell’auto, arrestato

Trentadue chili di droga nascosti nel cofano di un’auto. A scoprirli sono stati gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Palermo durante un controllo ad un’auto sospetta tra via Belmonte Chiavelli e viale Regione Siciliana.

In manette

Nel cofano, c’erano due scatole di cartone contenenti 15 buste di hashish per un peso di 30 kg e due panetti di cocaina dal peso di 2 kg. In manette per detenzione ai fini di spaccio è finito un palermitano. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 600mila euro.