Palermo, a fuoco tre auto alla Noce: ipotesi piromane

Fuoco in zona Noce a Palermo, dove alle 12 circa tre autovetture sono andate in fiamme per cause ancora da verificare. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in via Adolfo Holm, all’incrocio con via Scobar, ma le vetture sono gravemente compromesse.

Possibile l’azione dolosa di un piromane

Il sospetto è che si tratti di un piromane, quindi di un’azione dolosa. Si tratta di un uomo che compie atti vandalici di questo tipo nel quartiere già da diversi anni e che ha già mandato a fuoco parecchie auto. Non è ancora stato individuato, ma gente che abita nel luogo racconta di un individuo di statura robusta che agisce da solo. Prima di mandare in fiamme le vetture, a quanto pare avvalendosi di un liquido infiammabile, taglia i copertoni con una lama. C’è chi pensa ad una firma del piromane, ma gli inquirenti ipotizzano che lo faccia per non fare sentire ai residenti lo scoppio degli pneumatici.